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Dünyaca ünlü diziyi izledi, evine laboratuvar kurdu! Babası için yaptığı plan ise kan dondurdu

Pakistan'da bir lise öğrencisinin "ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı" konusunda yapay zekadan tavsiye alarak babasını zehirlemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. 17 yaşındaki iise öğrencisinin dünyaca ünlü "Breaking Bad" dizisini izleyip evinde küçük bir laboratuvar kurduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü diziyi izledi, evine laboratuvar kurdu! Babası için yaptığı plan ise kan dondurdu

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), otomatik bir sistem aracılığıyla alınan ihbar sonrası Pencap eyaletinin Bahawalpur kentinde operasyon düzenledi.

EVİNE LABORATUVAR KURMUŞ

Yapılan operasyonda lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşında bir kişinin "Breaking Bad" isimli Amerikan suç dizisini izleyip kimyasal deneyler yapmak amacıyla evinde küçük bir laboratuvar kurduğu saptandı.

Bu kişinin "ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı" konusunda yapay zekadan tavsiye aldığı ve bu doğrultuda ülke içi ve dışından kimyasal maddeler temin ettiği tespit edildi.

Dünyaca ünlü diziyi izledi, evine laboratuvar kurdu! Babası için yaptığı plan ise kan dondurdu 1

Zehirlemek amacıyla evde karışım hazırlamak ve bu maddeyi kullanarak babasını zehirlemeye çalışmakla suçlanan kişi tutuklandı.

Olayın koşulları, kullanılan kimyasalların niteliği ve şüphelinin internetteki faaliyetlerini belirlemek üzere soruşturma açıldı.

BREAKING BAD DİZİSİ VE KONUSU

ABD'de 2008-2013 yılları arasında yayımlanan "Breaking Bad" dizisi, akciğer kanseri teşhisi konulan bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla eski bir öğrencisiyle birlikte metamfetamin üretip satmasını konu ediniyor.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile üretilmiştir; Temsilidir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan yapay zeka
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