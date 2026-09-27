Xiaomi telefonları değişiyor! İşte HyperOS 4’ün öne çıkan 5 yeniliği

Xiaomi’nin yeni işletim sistemi HyperOS 4, görünümden günlük kullanıma kadar birçok değişiklik içeriyor.

İşte güncellemede öne çıkan beş yenilik:

1. ARAYÜZDE "SOFT LIGHT GLASS" ETKİSİ

HyperOS 4’ün yeni görünümü Soft Light Glass olarak adlandırılıyor. Camı andıran ışık kırılmaları, yarı saydam yüzeyler ve katmanlı kartlar; kilit ekranından uygulama simgelerine, klasörlerden widget’lara kadar arayüzün farklı bölümlerinde kullanılıyor.

HyperOS 4’ü alabilecek çoğu Xiaomi cihazında bu görünümün sunulması bekleniyor. Ancak daha kapsamlı efektler, donanım gereksinimleri nedeniyle yalnızca Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500, Xring O1 veya daha yeni amiral gemisi işlemcilere sahip belirli cihazlarda kullanılabilecek.

2. SUPER XIAOAI 2.0 DAHA FAZLA İŞ YAPABİLİYOR

Xiaomi’nin MiMo V2.5 modelini kullanan Super XiaoAi 2.0, ekranın içeriğini anlayıp uygulamalar arasında işlem yapabiliyor.

Örneğin yeni Expert Mode, takvimi kontrol ederek kullanıcının uygun olduğu zamana göre seyahat planı hazırlayabiliyor. Tek bir komutla araştırma raporu, sunum, web sitesi veya video oluşturma da belirtilen yetenekleri arasında.

Yeni Inspiration Ball ise ekrandaki içeriğe göre harita yönlendirmesi veya takvime etkinlik ekleme gibi işlemler önerebiliyor. Ses Kaydedici uygulaması toplantılardaki önemli noktaları çıkarıp özet hazırlayabiliyor.

3. UYGULAMALAR DAHA HIZLI AÇILACAK

Xiaomi’nin verilerine göre yapay zekâ destekli ön yükleme sistemi, uzun süreli kullanımın ardından kullanılabilir belleği %27,2 artırıyor, uygulamaların açılışını ise %17 hızlandırıyor. Şirket, HyperCore motorundaki gereksiz işlemci komutlarının da HyperOS 3’e kıyasla yaklaşık %14,4 azaldığını belirtiyor.

Galeri’de kaydırmanın %90’a kadar daha akıcı olduğu, Kamera uygulamasının ilk açılış süresinin 200 milisaniye kısaldığı aktarılıyor. HDR fotoğraf işleme süresi ise 310 milisaniyeden 240 milisaniyeye düşüyor.

4. KİLİT EKRANI YENİLENİYOR

HyperOS 4’te saat yazısının boyutu ve ekrandaki konumu değiştirilebiliyor. Bildirimler dikey olarak üst üste sıralanırken yeni derinlik efektleri, fotoğraftaki nesnelerin saat ve tarih gibi öğelerin önünde görünmesini sağlıyor.

5. İKİ TELEFON ARASINDA ÇAĞRI VE KOD PAYLAŞIMI

Dual-Phone Syncing, iki Xiaomi, Redmi veya POCO telefonun gelen aramaları ve SMS doğrulama kodlarını eşzamanlı paylaşmasını sağlıyor. Bağlantı internet üzerinden kurulduğu için telefonların aynı Wi-Fi ağına bağlı olması veya Bluetooth ile eşleştirilmesi gerekmiyor.

Özelliği kullanmak için iki telefonda da aynı Xiaomi hesabının açık olması gerekiyor. Paylaşılan çağrı ve kodları alan cihazda HyperOS 4 bulunması şart; gönderen cihaz HyperOS 3 ile çalışabiliyor. Dual-Phone Syncing şu anda Çin ile sınırlı. Diğer bölgelere ne zaman geleceği belirtilmiyor.

Kaynak: Gizmochina