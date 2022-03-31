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İhanetin adı: Cristiano Ronaldo! Dünya futbolunu karıştıracak hamle...

31.03.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yine gündeme oturdu. Portekizli süperstar, hedeflerinden geri kalan Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi durumunda takımdan ayrılmak için harekete geçecek. Şu anda Devler Ligi potasından 4 puan uzakta 6. sırada olan Manchester United'ın forveti hakkında hayranlarını şoke eden bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo! Dünya futbolunu karıştıracak hamle...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, flaş bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden ancak gelecek sezonda da yine turnuvada yer almak isteyen 37 yaşındaki süperstar, Real Madrid taraftarlarını çok kızdıracak bir hamlesiyle İngiltere ve İspanya'da olay oldu.

AYRILMAK İSTEDİ

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Manchester United'ın bu sezonki kötü grafiğine engel olamayan ve bununla birlikte kendi performansında da düşüş yaşayan Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

BARCELONA'YA SICAK BAKTI

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El Nacional'de yer alan habere göre; Mendes, Ronaldo'ya Barcelona fırsatını sundu. Portekizli yıldız, İspanya La Liga devine transfer olmaya çok sıcak baktı ve menajerinin görüşmesini istedi.

"İHANET"

Cristiano Ronaldo teklifini değerlendiren Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Barcelona ve Real Madrid arasındaki en büyük ihanet" olacağını düşündüğü için bu transferi reddetti. Böylelikle Ronaldo ve Jorge Mendes'in Barcelona hayalleri suya düşmüş oldu.

REAL MADRID'DE FORMA GİYDİ, EFSANE OLDU

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2009 - 2018 yılları arasında oynadığı Real Madrid'de tam 438 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 450 gol - 132 asistlik bir performans göstererek kulübün efsaneleri arasına girmeyi başarmıştı.


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transfer Cristiano Ronaldo Manchester United
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