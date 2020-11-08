İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor

Süper Lig'de tarihinin en başarısız haftalarını yaşamasının ardından Teknik Direktör Edddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımı futbolcu izleme direktörü İhsan Derelioğlu'na geçici olarak emanet etti. İhsan Derelioğlu, 2004-2005 sezonunda da Teknik Direktör Ziya Doğan'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti. Söz konusu dönemde Trabzonspor, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta Çaykur Rizespor'u 1-0, Samsunspor'u 4-0 yenerken İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçların ardından takımı Şenol Güneş'e emanet etmişti.

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, 16 sene sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton'un ayrılmasının ardından takımı emanet almış ve Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, ligin zirvesinde bulunan flaş takım Alanyaspor deplasmanında sahadan 1-1'lik skor ile ayrılarak gelecek haftalara umut taşımıştı. Bordo-mavili takım Derelioğlu'nun geçici antrenörlük yaptığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde maç kaybetmedi.