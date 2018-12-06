YEMEK

İhtiyacınız olabilir: 6000 yıllık sağlık mucizesi tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

Alternatif tıbbın iki önemli malzemesidir bal ve susam. Bu iki malzemeyi kullanarak sağlığınıza sağlık katabilir ve kaybettiğiniz enerjiyi geri kazanabilirsiniz.

İhtiyacınız olabilir: 6000 yıllık sağlık mucizesi tarifi

Malzemeler:

susam

300 gram bal
300 gram tahin
Üzeri için susam

Hazırlanışı:

İki malzemeyi derin bir kapta karıştırın. İki sıvı malzeme karıştıktan bir süre sonra sertleşecektir. Ardından dilediğiniz şekli verebilirsiniz.

Elinizle şekil verdiğiniz tahin bal karışımının üzerini susamla süsleyin.

Bu doğal kombinasyon; çinko, demir, magnezyum, lif, bakır ve kalsiyum yönünden zengindir. Başta B vitamini olmak üzere birçok miktarda vitamini içinde barındırır. Düzenli olarak tüketildiğinde kolesterolü ve tansiyonu düzene sokar.

mucize

Anksiyeteye ve kronik yorgunluğa iyi gelir.

Kaybettiğiniz enerjinizi geri kazanmanızı sağlar.

Libido artırma özelliği vardır. Stresten arındırır.

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Anahtar Kelimeler:
susam ve bal sağlıklı tarifler

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