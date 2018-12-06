İhtiyacınız olabilir: 6000 yıllık sağlık mucizesi tarifi

Malzemeler:

300 gram bal

300 gram tahin

Üzeri için susam

Hazırlanışı:

İki malzemeyi derin bir kapta karıştırın. İki sıvı malzeme karıştıktan bir süre sonra sertleşecektir. Ardından dilediğiniz şekli verebilirsiniz.

Elinizle şekil verdiğiniz tahin bal karışımının üzerini susamla süsleyin.

Bu doğal kombinasyon; çinko, demir, magnezyum, lif, bakır ve kalsiyum yönünden zengindir. Başta B vitamini olmak üzere birçok miktarda vitamini içinde barındırır. Düzenli olarak tüketildiğinde kolesterolü ve tansiyonu düzene sokar.

Anksiyeteye ve kronik yorgunluğa iyi gelir.

Kaybettiğiniz enerjinizi geri kazanmanızı sağlar.

Libido artırma özelliği vardır. Stresten arındırır.

