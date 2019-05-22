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Iker Casillas'ın eşi Sara Carbonero kanser olduğunu açıkladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Dünya futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Iker Casillas, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek futbolseverleri korkutmuştu. Casillas, ikinci şoku ise eşi Sara Carbonero'yla yaşadı. Carbonero, yaptığı açıklamada kansere yakalandığını ifade etti.

Iker Casillas'ın eşi Sara Carbonero kanser olduğunu açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde antrenmanda kalp krizi geçiren İspanyol kaleci Iker Casillas, bu kez de eşinden gelen kanser haberiyle sarsıldı.

38 yaşındaki efsane kalecinin eşi Sara Carbonero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yumurtalıklarında kötü huylu bir tümöre rastlandığını açıkladı.

Problemi erken fark ettiklerini belirten Carbonero, "Birkaç gün önce doktor kontrolünde yapılan incelemede, vücudumda kötü huylu bir yumurtalık tümörüne rastlandı ve bunun üzerine ameliyat oldum. Her şey çok iyi gitti, Neyse ki çok erken farkettik. Tedaviye devam ediyoruz.Birkaç aydır mücadele ediyorum. Sakinim ve her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Bu meşakatli yolun zor olacağını, ama aynı zamanda mutlu sonla biteceğini de biliyorum. Ailemin, arkadaşlarımın ve harika bir sağlık ekibinin tüm varlığıyla yanımda olduğunu biliyorum." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Iker Casillas Sara Carbonero

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