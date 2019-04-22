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İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

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YAŞAM  | 22.04.2019 08:57 | Son Güncelleme

Bursa'da iki aile arasında çıkan baltalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

Olay merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Sevinç A. (29), önceki evliliğinden olan engelli çocuğunun, eşi Efkan A. (32) ve kayınvalidesi Nezire A. (55) tarafından işkence gördüğünü iddia edip, evden ayrılmak istedi. Efkan A. ile Sevinç A. arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da araya girmesiyle büyüdü, sokağa taşıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Eline balta ve bıçak alan alan Sevinç A.'nın ağabeyleri, Efkan A.'nın evini bastı. Kavgada, Sevinç A.'nın yakınlarından Dilshad Suleymanov, (29) Maksut Zololdinov, İsrail Zuzlayev (35), Rüstem Mecit (30) ile Efkan A.'nın annesi Nazire A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılardan Dilshad Suleymanov, Maksut Zololdinov ve İsrail Zuzlayev, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Maksut Zololdinov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Efkan A., kardeşi Gökhan A. (23) ve babası Mirzat A.(59) saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye de Türk kalmamış
AL İŞTE.NE DEDİM TEEE 2009 DA HERKES KUCAĞINDAKİ UYUYAN ZEHİRLİ YILANLARI İYİ KONTROL ETSİN,BU YILANLAR UYANINCA İLK OLARAK KUCAKLAYANI SOKACAK DEDİK. TÜM CEMEAT LERE.İŞTE ABD VE AVRUPA BÖYLE KUCAKLATIR DEDİK.DİKKAT.FETO AYNI OLAY YAŞANDI.PKK DADA YAŞANDI ŞU AN.DİĞERLERİ UYANMAZLARSA AYNI AKİBET ONLARINDA BAŞINDA.''ALLAHIN SÜNNETİNDE ASLA DEĞİŞİKLİK OLMAZ''DİYOR YÜCE KUR'AN.BAKINIZ SURİYEDE BU YILANALRI UYANDIRDI BATI 600 BİN ÖLÜ, IRAKTA UYANDIRDI 2.4 MİLYON ÖLÜ,YEMENDE LİBYADA AYNI OYUN OYNANDI DİKKAT.YAKINDA TÜRKİYEDEDE OYNANACAK DİKKAT. EN AZ 5 MİLYON ÖLÜ SIRASINI BEKLİYOR.İMZA OZAYDİN65….
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