İki ay boyunca kan kusan adamın hastalığına doktorlar bile inanamadı!

10 santimetreye kadar büyümüş olan sülüğün adamın nefes borusuna henüz larvayken yapıştığı tahmin ediliyor. Sudan geçtiği tahmin edilen sülük iki ayı aşkın bir süreyle adamın kan öksürmesine sebep oldu.

Doktorlar teşhisi koyduktan hemen sonra adamın boğazındaki sülüğü çıkardılar.

Adı açıklanmayan 60 yaşındaki adamın teşhis konulamayan kronik öksürüğü de böylece sona ermiş oldu.

Doktor Zhang Dadong operasyonun ardından larvaların kaynatılmamış sudan geçmiş olabileceğine dikkat çekerken halkı steril su içmeleri konusunda uyardı.

