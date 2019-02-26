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İki ay boyunca kan kusan adamın hastalığına doktorlar bile inanamadı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

Çin'de iki ay boyunca kan öksüren adama doktorların koyduğu teşhis meslektaşlarını bile şoke etti. Zira adam iki aydan fazla süredir boğazına yapışmış bir sülükle yaşıyordu.

İki ay boyunca kan kusan adamın hastalığına doktorlar bile inanamadı!

10 santimetreye kadar büyümüş olan sülüğün adamın nefes borusuna henüz larvayken yapıştığı tahmin ediliyor. Sudan geçtiği tahmin edilen sülük iki ayı aşkın bir süreyle adamın kan öksürmesine sebep oldu.

Doktorlar teşhisi koyduktan hemen sonra adamın boğazındaki sülüğü çıkardılar.

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Adı açıklanmayan 60 yaşındaki adamın teşhis konulamayan kronik öksürüğü de böylece sona ermiş oldu.

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Doktor Zhang Dadong operasyonun ardından larvaların kaynatılmamış sudan geçmiş olabileceğine dikkat çekerken halkı steril su içmeleri konusunda uyardı.

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