Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İki başlı, dört kollu ve iki bacaklı olarak dünyaya gelen yapışık ikiz kardeşler doktorları bile şaşkına çevirdi

İki başlı, dört kollu ve iki bacaklı olarak dünyaya gelen yapışık ikiz kardeşler doktorları bile şaşkına çevirdi

23.12.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’da doğum yapan ismi açıklanmayan bir anne, iki bebek arasında paylaşılan çok sayıda organ nedeniyle birbirlerinden ayrılması pek mümkün olmayan yapışık ikiz kardeşleri dünyaya getirdi. İki baş, dört kol ve iki bacakla doğan yapışık ikiz kardeşler dünya basınının dikkatini çekerken doktorları da şaşkına çevirdi.

İki başlı, dört kollu ve iki bacaklı olarak dünyaya gelen yapışık ikiz kardeşler doktorları bile şaşkına çevirdi

Mısır’da dört kol, iki bacak ve iki başla dünyaya gelen ikiz kardeşler büyük ilgi topladı. Doğum yapışık ikizler bekleyen anne için sürpriz olmazken bebeklerin göğüsten birbirlerine bağlı oldukları ve çok sayıda organı ortak bir şekilde paylaştıkları için ayrılmalarının mümkün olmadığı belirtildi. Tedavi altına alınan ikiz bebekler daha kapsamlı incelemelerin yapılması için bir çocuk hastanesine sevk edildi.

CİNSİYETLERİ AÇIKLANMADI

1

Sezeryanla gerçekleşen doğum ardından annenin ismi gizli tutulurken bebeklerin de cinsiyeti açıklanmadı. Gövde kısmından aşağıya doğru bakıldığında tek bir çocuğun fiziksel görüntüsüne sahip olan ikiz bebekler dört kollu, iki bacaklı ve iki başlı olarak doğdu.

kapak1

İlginizi Çekebilir

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

 Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

 'Kutsal üçlü' dedi! Din adamı kadını üçlü ilişkiye zorladı

'Kutsal üçlü' dedi! Din adamı kadını üçlü ilişkiye zorladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadıKorkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı
O şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayızO şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayız
Anüsüne top mermisi sıkıştı, hastane boşaltıldıAnüsüne top mermisi sıkıştı, hastane boşaltıldı
Anahtar Kelimeler:
Mısır ikiz bebek

En Çok Okunan Trend Haberler

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı

Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı

Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!

Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.