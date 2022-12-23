İki başlı, dört kollu ve iki bacaklı olarak dünyaya gelen yapışık ikiz kardeşler doktorları bile şaşkına çevirdi

Mısır’da dört kol, iki bacak ve iki başla dünyaya gelen ikiz kardeşler büyük ilgi topladı. Doğum yapışık ikizler bekleyen anne için sürpriz olmazken bebeklerin göğüsten birbirlerine bağlı oldukları ve çok sayıda organı ortak bir şekilde paylaştıkları için ayrılmalarının mümkün olmadığı belirtildi. Tedavi altına alınan ikiz bebekler daha kapsamlı incelemelerin yapılması için bir çocuk hastanesine sevk edildi.

CİNSİYETLERİ AÇIKLANMADI

Sezeryanla gerçekleşen doğum ardından annenin ismi gizli tutulurken bebeklerin de cinsiyeti açıklanmadı. Gövde kısmından aşağıya doğru bakıldığında tek bir çocuğun fiziksel görüntüsüne sahip olan ikiz bebekler dört kollu, iki bacaklı ve iki başlı olarak doğdu.