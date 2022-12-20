Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! ''Bitkilerimi sulamaktan, resim yapmaya kadar...''

Birçok kadının aksine regl gününün gelmesini dört gözle beklediğini söyleyen Riley, kadınların genellikle yaptığı gibi kanı atmak yerine regl dönemini değerlendirmeyi seçtiğini ve bunu nasıl yaptığını anlattığı gönderisiyle TikTok'ta viral oldu ve şimdi ipuçlarını 27.000 takipçisiyle paylaşıyor.

KENDİSİ BİR REHBER

Bir Beden Algısı ve Duyarlılık Rehberi olan Riley, adet kanının kullanımının yaygın hale gelmesinden ne kadar mutlu olduğunu anlattı ve kendisinin bunu nasıl kullandığını anlattı. Menstrüel cilt maskesi trendinin yanı sıra, kanı biraz suyla seyrelterek bitkilerini sulamak için kullandığını ve onların da bunu sevdiğini düşündüğünü söyledi.

''İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR''

Ayrıca, iyileştirmeyi hızlandırması için yeni bir dövme yaptığında da regl kanını bir merhem olarak kullandığını açıkladı. Regl kanının yaraları iyileştirmek için kullanılabileceğine dikkat çeken Riley, bunun sebebinin iyileşme ve yenilenmeye yarayan kök hücreler içermesi olduğunu söyledi.

YARATICI AMAÇLAR İÇİN DE KULLANILABİLİR

Regl kanını yaratıcı amaçlar için de kullandığını anlatan genç rehber, regl kanını biraz suyla karıştırarak boya olarak da kullanabileceğinizi dile getirdi. Regl kanını çeşitli şekillerde kullanma konusunda deneyim sahibi olmasına rağmen, Riley nitelikli bir sağlık uzmanı değil, bu nedenle söylediklerini sorgusuz sualsiz uygulamak doğru olmayacaktır.