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  4. 'Kutsal üçlü' deyip kandırdı! Din adamı talihsiz kadını üçlü cinsel ilişkiye zorladı

'Kutsal üçlü' deyip kandırdı! Din adamı talihsiz kadını üçlü cinsel ilişkiye zorladı

21.12.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdi 68 yaşında olan ve Papa'ya yakın olduğu iddia edilen Marko Ivan Rupnik, 'psiko-ruhsal' kontrolünü cinsel tatmin için kötüye kullanmakla suçlanarak gündem oldu. 58 yaşındaki eski bir rahibenin, o sırada Slovenya'daki bir manastırın ruhani yöneticisi olan rahibe yönelik suçlamalarının halının altına süpürüldüğünü iddia etmesiyle ortaya çıkan olay herkesi şoke etti.

'Kutsal üçlü' deyip kandırdı! Din adamı talihsiz kadını üçlü cinsel ilişkiye zorladı

Eski bir rahibe, rahip Marko Ivan Rupnik'in 1987 ile 1994 yılları arasında kendisini grup seks yapmaya ve porno izlemeye yönlendirmek için ruhani konumunu kullandığını açıkladı. Onu 'Kutsal Üçlü' ismini verdiği üçlü cinsel ilişkiye zorlamak ve onu iki kez cinsel içerikli film izlemeye götürmekle suçlanan Katolik rahip herkesi şaşkına çevirdi.

İNANCINI KULLANDI

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Eski rahibe 18 Aralık Pazar günü İtalyan haber ajansı Domani'ye konuştu. "Peder Marko yavaş ve tatlı bir şekilde psikolojik ve ruhani dünyamın içine girmeye, belirsizliklerimi ve kırılganlığımı kullanmaya ve Tanrı'yla olan ilişkimi beni onunla cinsel deneyimlere itmek için kullanmaya başladı." diye açıkladı.

'KUTSAL ÜÇLEME'

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En şaşırtıcı suçlamalarından biri, rahibin ona kendisi ve başka bir rahibe ile üçlü seks yaparsa Kutsal Üçleme'yi taklit edebileceklerini söylemiş olmasıydı. Bir Sloven manastırında yaşarken tacize uğradığını iddia eden rahibe, rahibin 20 kadar kurbanı olabileceğini tahmin ettiğini de açıkladı. Haber ajansına "30 yıl önce durdurulmalıydı. Gerçekten bir vicdan istismarıydı." diye konuştu.

ŞİKAYETİNİ ÖNLEDİLER

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Rahibe, daha önce Rupnik'i ihbar etmeye çalıştığını ancak kilisede her seferinde üstleri tarafından önünün kesildiğini ve Rupnik hakkında ilk kez 1994 yılında şikayette bulunduğunu söyledi.

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Rupnik, dünya çapında sergilenen ve ona Katolik cemaatinde büyük bir kitle kazandıran dini sanat eserleriyle tanınır.

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taciz Katolik Kilisesi rahip

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