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İki çocuğa taciz ilçeyi karıştırdı! Polis operasyon düzenledi, kendini böyle savundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 09.05.2019 20:16 | Son Güncelleme

Antalya’da iş yerinde biri kız iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli savunmasında, iki yurt çocuğuna sadece yardımda bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’nde telefon üzerine iş yeri bulunan 53 yaşındaki M.F., farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek ile F.N.K. adlı kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gösterip videolar izletti, ayrıca iş yerinde çocuklara cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası S.D. adlı çocuk polise ihbarda bulundu. Polis, çocuğun ifadesinin ardından iş yerine operasyon düzenledi. İş yerini inceleyen polis, F.N.K.’nın içeride kilitli olduğunu belirledi. Bu sırada iş yerine gelen M.F. polis ekiplerince gözaltına alındı, F.N.K. ise kurtarıldı. Kayıp başvurusu bulunan F.N.K., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

istismar

Gözaltına alınan M.F. Muratpaşa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"YARDIM EDİYORDUM"

Şüpheli ifadesinde çocuklarının ikisinin de yurt çocuğu olduğunu ve onlara sadece yardımda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğunu dükkana kilitleme olayının doğru olmadığını iddia eden şüpheli, iş yerinden ayrıldığında içeriye başkasının girmemesi için kepengi kendisinin indirdiğini, suçlamaların asılsız olduğunu savundu. (İHA)

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Antalya taciz taciz iddiası cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kafamıza taş yağacak taş allah belanızı versin teneşir paklar ancak sizin gibi mendeburları hiç mi ailen yok annen baban kızın karın nasıl bir mahlukatsınız anlamadım allah sonumuzu hayırlı etsin
Asla Sessiz kalmayalım..! Utanmayalım... Utandıralım, Cezalandıralım. Kadın, Kız, Yada Erkek çocuklara yapılan Tacizler karşısında Asla Susmayalım..! Tacizin, Sarkıntılığın, Tecavüzün Mazereti olamaz... Umutluyum. Her şey Çok Güzel olacak..!
vay karaktersiz
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