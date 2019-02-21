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İki çocuk arabayı böyle yaktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 09:18 | Son Güncelleme

Çin'de iki kafadar çocuk, bir arabanın ön ızgarasının içine attıkları fişekler nedeniyle aracın yanmasına neden oldu. Olayın nedenini kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Çin'nin Yunnan eyaletinin Zhaotong şehrinde bir arabanın önünde oynayan iki çocuk akıllara durgunluk veren bir olaya neden oldu. Kendi aralarında oynayan iki çocuk, bir otomobilin ön ızgarasından içeri ateşledikleri fişekleri attı.

Yaramaz iki çocuk otomobilin ızgarasından fişekleri attıktan sonra hemen oradan kaçtı. Çocuklar kaçtıktan sonra kamera görüntüleri kaydına saniye saniye yansıyan o anlarda araç bir anda alev almaya başladı. Lüks bir otomobili yakan iki çocuk aranırken ailelerinin ortaya çıkan zararı karşılamakla yükümlü olduğu belirtiliyor.

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