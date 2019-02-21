İki çocuk arabayı böyle yaktı

Çin'nin Yunnan eyaletinin Zhaotong şehrinde bir arabanın önünde oynayan iki çocuk akıllara durgunluk veren bir olaya neden oldu. Kendi aralarında oynayan iki çocuk, bir otomobilin ön ızgarasından içeri ateşledikleri fişekleri attı.

Yaramaz iki çocuk otomobilin ızgarasından fişekleri attıktan sonra hemen oradan kaçtı. Çocuklar kaçtıktan sonra kamera görüntüleri kaydına saniye saniye yansıyan o anlarda araç bir anda alev almaya başladı. Lüks bir otomobili yakan iki çocuk aranırken ailelerinin ortaya çıkan zararı karşılamakla yükümlü olduğu belirtiliyor.

