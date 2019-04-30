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İki kardeş arasındaki kavga acı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

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GÜNDEM  | 30.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, zeytinlikten toplanan ürün nedeniyle kavga ettiği ağabeyine kabzasıyla vurduğu tabancanın ateş alması sonucu yengesini çenesinden vurup yaralayan Bekir U. (75), aynı silahı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

İki kardeş arasındaki kavga acı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir U.(75) ile ağabeyi Mahmut U.(78) arasında sırayla topladıkları zeytinlikteki ürünü kimin alacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekir U., tabancasının kabzasıyla ağabeyine vurdu. Ancak tabanca ateş aldı. Mermi beraberlerinde bulunan Şefika U.'nun çenesine isabet etti.

YENGESİ ÖLDÜ ZANNEDİNCE İNTİHAR ETTİ

Yengesini kanlar içinde görünce öldüğünü zanneden Bekir U. hızla olay yerinden kaçıp, evine gitti. Bekir U., burada tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Şefika U. ve Mahmut U. ambulansla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Bekir U.'nun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kardeş kavgası

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yengesini vurduğuna mı, yoksa yaşlarının 75-78 olmadına mı yanayım...
Şu silahların acilen toplanması gerek
ülkede her evde silah var cephane gibi ülkeyiz
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