İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta kumarda harcadı

En iyi arkadaş oldukları belirtilen Mary Margaret Kreuper ve Lana Chang, Los Angeles'taki St. James Katolik Okulu'nda çalışıyorlardı.

Rahibelerin 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 600 bin Türk Lirası) civarındaki parayı 10 yıllık süreç içerisinde çaldıkları belirtiliyor.

Rahibelerin bu parayı okul ücreti, bağışlar ve diğer ödemelerden aldıkları kaydediliyor.

Los Angeles Başpiskoposluğu, paranın kayıp olduğunun rutin bir denetim sırasında fark edildiğini açıkladı.

Aileler, okulun papazı Michael Meyers'in 28 Kasım'da gönderdiği mektupla olaydan haberdar oldular.

İKİ RAHİBE YILIN BAŞINDA EMEKLİ OLDU

Her iki rahibenin de bu yılın başında okuldan emekli oldukları açıklandı.

Mary Margaret Kreuper emekli olana kadar 29 yıl boyunca okul müdürü olarak görev yaptı.

Chang ise 20 yıl boyunca bu okulda öğretmen olarak çalıştı.

Fransız haber ajansı AFP'nin gördüğü mektupta, Kreuper ve Chang'ın okul fonlarından kişisel kullanımları için "azımsanmayacak miktarda" para aldıkları ve Kreuper'in emekliliğinin ardından yapılan rutin bir denetim sırasında durumun fark edildiği kaydediliyor.