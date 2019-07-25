İki köpek, bir çocuğu korumak için kendilerini kobraya kurban etti

Filipinler’in Kidapawan şehrinde yaşanan olay yaklaşık 2 dakika sürdü. Moxie ve Miley adlı iki dakhund cinsi köpek, dünyanın en zehirli yılanlardan kobraya saldırarak küçük bir kızın uyuduğu odaya girmesine izin vermedi.

Yılanı paramparça eden köpeklerden en cesuru, siyah renkli Miley, ölümcül yara aldı. Diğeri hayatta kaldı ama gözlerine yılan zehri isabet etmesi nedeniyle kör oldu.

Küçük çocuğun, bakıcısıyla birlikte evde yalnız olduğu ortaya çıktı.

Daha önce benzer bir olay Hindistan'da yer aldı. Bir kahraman kedi, sahiplerini eve giren zehirli yılana karşı korudU.

