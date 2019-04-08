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İki öğrenci, Apple’ı yaklaşık 5 milyon TL dolandırdı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

ABD'de iki öğrenci, çeşitli sahte cihazlarla yaptıkları dolandırıcılıklarla, dünya devi Apple'ı yaklaşık 5 milyon TL dolandırdı.

İki öğrenci, Apple’ı yaklaşık 5 milyon TL dolandırdı!

Oregon'da okuyan iki Çin'li mühendislik öğrencisi Apple'ı yüz binlerce dolarlık zarara uğrattı. Öğrencilerin 2017'den beri Çin'den sipariş ettikleri sahte iPhone'ları şirketin mağazalarına götürüp, çeşitli bahaneler sunarak, sıfır ve orijinal iPhone'lar ile değiştirdikleri belirlendi. Olayın fark edilmediğini anlayan öğrenciler, Çin'den yüzlerce sahte iPhone sipariş etti ve bunları farklı mağazalara götürüp değişim yapmaya devam etti. Aldıkları yeni ve orijinal iPhone'ları ise internet üzerinden sattılar.

EVLERİNDEN 300 ADET SAHTE IPHONE ÇIKTI!

Shiftdelete'in haberine göre öğrenciler, dev şirketin olayı geçte olsa fark etmesi üzerine yakalandı. Eve baskın yapan polis, evde 300 adet sahte iPhone ele geçirdi. Bu cihazların da değiştirilmek üzere evde tutulduğu belirlendi.

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CEZALARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Öğrenciler gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmak üzere nezarethaneye gönderildiler. Öğrencilerin alacağı ceza ise henüz belirsizliğini korurken, Apple cephesinden de henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple telefon dolandırıcıları dolandırıcılık

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