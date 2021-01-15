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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

15.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi’nde bulunan kavşakta T.S., idaresindeki 02 BE 243 plakalı Opel marka otomobil ile R.F., idaresindeki 02 AAV 821 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi’nde bulunan kavşakta T.S., idaresindeki 02 BE 243 plakalı Opel marka otomobil ile R.F., idaresindeki 02 AAV 821 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri olan Ramazan F., Tugay S., ile otomobilde bulunan Hikmet F., yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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