Kendisi küçük ama faydası büyük! Tansiyonu dengeliyor

Yüksek tansiyon, çoğu zaman belirgin belirtiler vermeden ilerleyebiliyor ve uzun vadede kalp krizi, inme ve böbrek hastalığı riskini artırabiliyor. Düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve stres yönetiminin yanı sıra beslenme de tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. Parade dergisinde yer alan haberde ise yemeklerde ve içeceklerde kullanılabilen bir kök bitkinin, kan basıncını destekleyici etkileri ele alındı.

KAN BASINCINI DESTEKLEYEBİLEN KÖK BİTKİ: ZENCEFİL

Haberde öne çıkan bitki, taze zencefil. Kayıtlı diyetisyen Adiana Castro, daha önce Parade dergisine verdiği bilgide zencefilin pancar suyu gibi kalp sağlığını desteklemeyi amaçlayan içeceklere eklenebileceğini belirtti.

Zencefil, içerdiği bazı bileşikler nedeniyle antiinflamatuvar özellikleriyle araştırılıyor. Kan damarlarının gevşemesine yardımcı olabileceği düşünülen bu bileşiklerin, kan basıncı üzerindeki olası etkilerde rol oynayabileceği belirtiliyor.

Ancak zencefilin tansiyon üzerindeki etkisini kesin bir sonuç gibi değerlendirmemek gerekiyor. Bir besinin araştırmalarda olası yarar göstermesi, tek başına yüksek tansiyonu tedavi edebileceği anlamına gelmiyor.

ARAŞTIRMADA TANSİYON DEĞERLERİ NE KADAR DEĞİŞTİ?

2019 yılında Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan bir meta-analizde, zencefil takviyeleriyle ilgili altı randomize klinik araştırmanın sonuçları bir araya getirildi. Toplam 345 katılımcının verilerinin incelendiği analizde, zencefil takviyesi kullanımı sistolik ve diyastolik kan basıncındaki düşüşle ilişkilendirildi.

Araştırmada bildirilen ortalama değişimler şöyleydi:

Sistolik tansiyon: Yaklaşık 6,36 mmHg düşüş.

Diyastolik tansiyon: Yaklaşık 2,12 mmHg düşüş.

Bununla birlikte söz konusu düşüşler, tüm katılımcı gruplarında aynı şekilde görülmedi. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar özellikle yaş ortalaması 50 veya altında olan, günde en az 3 gram zencefil kullanan ve sekiz hafta ya da daha kısa süre takip edilen gruplarda ortaya çıktı.

Bu nedenle sonuçların ileri yaştaki kişiler için de aynı ölçüde geçerli olduğu söylenemiyor. Ayrıca araştırmalarda çoğunlukla takviye veya toz zencefil kullanıldığı için içeceğe eklenen küçük bir parça taze zencefilin aynı etkiyi sağlayacağı kanıtlanmış değil.

ZENCEFİL GÜNLÜK BESLENMEYE NASIL EKLENEBİLİR?

Zencefil, farklı yiyecek ve içeceklerle birlikte tüketilebiliyor. Günlük beslenmeye eklemek isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

Zencefil çayı: Taze zencefil dilimlerini sıcak suda bekleterek hazırlanabilir.

Smoothie: Meyve ve sebzelerle hazırlanan içeceklere az miktarda rendelenmiş zencefil eklenebilir.

Yemekler: Sebzeli yemeklerde, çorbalarda ve tavada pişirilen tariflerde baharat olarak kullanılabilir.

Salata sosları: Rendelenmiş zencefil, uygun malzemelerle hazırlanan soslara eklenebilir.

Pancar suyu: Zencefil, pancar suyu gibi içeceklerle birlikte tüketilebilir.

Zencefili yemeklerde baharat miktarında kullanmakla yoğun takviyeler almak aynı şey değil. Özellikle tansiyon üzerinde belirgin bir etki elde etmek amacıyla yüksek miktarda zencefil tüketmeye çalışmak doğru bir yaklaşım olmayabilir.

TANSİYON İÇİN YALNIZCA ZENCEFİLE GÜVENMEYİN

Kan basıncını kontrol altında tutmak için tek bir besine odaklanmak yerine genel beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Sebze, meyve, tam tahıl ve uygun protein kaynaklarını öne çıkaran; sodyum tüketimini sınırlayan DASH beslenme modeli, tansiyon yönetiminde araştırmalarla desteklenen yaklaşımlar arasında bulunuyor.

Düzenli hareket etmek, yeterli uyumak ve stresle başa çıkmaya yardımcı alışkanlıklar geliştirmek de önem taşıyor.