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Önce Güney Kore şimdi Afrika: Türkiye'nin sıvı altını dünya sofralarında

Ayvalık merkezli bir zeytinyağı firması, Güney Kore’nin ardından ikinci yurt dışı mağazasını Güney Afrika’nın Cape Town kentinde açarak adeta sıvı altın olan Türk zeytinyağını Afrika pazarına taşımaya başladı. Firma, ilk etapta 14 tonluk sevkiyat gerçekleştirirken, önümüzdeki beş yıl içinde pazarda yüzde 10 paya ulaşmayı hedefliyor.

Önce Güney Kore şimdi Afrika: Türkiye'nin sıvı altını dünya sofralarında
Çiğdem Berfin Sevinç

Kökleri Kuzey Ege’ye uzanan firma, daha önce Güney Kore’nin başkenti Seul’de açtığı mağazanın ardından ikinci yurt dışı yatırımını Güney Afrika’nın Cape Town kentinde gerçekleştirdi.

Önce Güney Kore şimdi Afrika: Türkiye nin sıvı altını dünya sofralarında 1

İLK SEVKİYAT 14 TON

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Güney Afrika’ya ilk sevkiyatın 250 mililitrelik, 1 litrelik ve 5 litrelik ambalajlarda toplam 14 ton olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Güney Afrika zeytinyağı pazarında İspanya, İtalya ve Tunus ürünlerinin ağırlıklı olarak tercih edildiğini ifade eden Kürlek, Türk zeytinyağının bu pazarda daha güçlü bir yer edinmesini amaçladıklarını söyledi.

Önce Güney Kore şimdi Afrika: Türkiye nin sıvı altını dünya sofralarında 2

HEDEF YÜZDE 10 PAZAR PAYI

Yıllık yaklaşık 5 bin ton zeytinyağı tüketiminin bulunduğu Güney Afrika pazarında Türkiye’nin ihracatının oldukça düşük seviyelerde olduğunu belirten Kürlek, ilk beş yıl içerisinde yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası fuarlara katılarak ve seçkin restoranlarla iş birlikleri kurarak Türk zeytinyağını tanıttıklarını belirten Kürlek, Güney Kore’de elde edilen başarıyı Afrika pazarında da tekrarlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Önce Güney Kore şimdi Afrika: Türkiye nin sıvı altını dünya sofralarında 3

BEŞ YILDA BEŞ MAĞAZA HEDEFİ

Firma yetkilileri, önümüzdeki beş yıl içerisinde yurt dışındaki mağaza sayısını beşe çıkarmayı planladıklarını belirtirken, Türk zeytinyağının uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesi için çalışmaların süreceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Güney Kore zeytin yağı Afrika
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