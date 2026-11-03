Önce Güney Kore şimdi Afrika: Türkiye'nin sıvı altını dünya sofralarında

Kökleri Kuzey Ege’ye uzanan firma, daha önce Güney Kore’nin başkenti Seul’de açtığı mağazanın ardından ikinci yurt dışı yatırımını Güney Afrika’nın Cape Town kentinde gerçekleştirdi.

İLK SEVKİYAT 14 TON

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Güney Afrika’ya ilk sevkiyatın 250 mililitrelik, 1 litrelik ve 5 litrelik ambalajlarda toplam 14 ton olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Güney Afrika zeytinyağı pazarında İspanya, İtalya ve Tunus ürünlerinin ağırlıklı olarak tercih edildiğini ifade eden Kürlek, Türk zeytinyağının bu pazarda daha güçlü bir yer edinmesini amaçladıklarını söyledi.

HEDEF YÜZDE 10 PAZAR PAYI

Yıllık yaklaşık 5 bin ton zeytinyağı tüketiminin bulunduğu Güney Afrika pazarında Türkiye’nin ihracatının oldukça düşük seviyelerde olduğunu belirten Kürlek, ilk beş yıl içerisinde yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası fuarlara katılarak ve seçkin restoranlarla iş birlikleri kurarak Türk zeytinyağını tanıttıklarını belirten Kürlek, Güney Kore’de elde edilen başarıyı Afrika pazarında da tekrarlamayı hedeflediklerini ifade etti.

BEŞ YILDA BEŞ MAĞAZA HEDEFİ

Firma yetkilileri, önümüzdeki beş yıl içerisinde yurt dışındaki mağaza sayısını beşe çıkarmayı planladıklarını belirtirken, Türk zeytinyağının uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesi için çalışmaların süreceğini bildirdi.