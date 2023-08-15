"İki tane göğsü var diye..." sözleri olay olmuştu! Fatih Altaylı, Serdar Ortaç'a sert çıktı: "Sen önce kendine bir sor!"

Son dönemlerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündem olan şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti. Gazeteci Fatih Altaylı, ünlü şarkıcıya sert çıktı.

"BELLİ Kİ SERDAR ORTAÇ'IN CANI YANMIŞ!"

Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Serdar Ortaç'a sert çıkan, Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ortaç eski eşi ile ilgili bir şeyler söylemiş. 'Benim iliğimi kemiğimi sömürdü, paralarımı aldı. O kadar tazminat verdim. 2 göğüs için değer miydi?' diye abuk sabuk konuşmuş. Son derece yakışıksız. Belli ki Serdar Ortaç'ın canı yanmış. Tamam canın yanmış olabilir. Ama sen önce bir kendine 'Bu kadın benimle neden evlendi?' diye sor."

Ünlü gazeteci konuşmasının devamında Loughnan da değindi.

"BELLİ Kİ KIZCAĞIZ HATADAN DÖNMÜŞ"

Fatih Altaylı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu kadın bence baştan hata yapmış. Niye hata yapmış? Kazandığı parayı kumara yatıran, sürekli orada burada 'iflas etti', 'parasının tümünü kaybetti' haberleri çıkan birisiyle bu kadının evlenmiş olması zaten garip bir şey. Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili bu saçma sapan lafları ettiği için söylemek zorundayım. Sorgulanması gereken Serdar Ortaç'ın bu kadınla neden evlendiği değil, o hanımefendinin Serdar Ortaç ile niye evlendiğidir. Belli ki kızcağız hatadan dönmüş. Sedar da bunun bedelini ödüyor."

NE OLMUŞTU?

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına yaptığı canlı yayında eski karısı Chloe Loughnan hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

"İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; teşekkür ederim..." diyen Serdar Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini aldı.

Serdar Ortaç konuşmasının devamında "Erkeklerin ağzına s..tınız aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan..." dedi.

Ortaç'ın "Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence… Ben modern kadın istemiyorum ki" sözleri de tepki çekti.

