İki Yabancı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İki Yabancı dizisi ne zaman başlıyor? Hande Erçel ve Burak Deniz başrolde!

İki Yabancı dizisinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı dizi severler tarafından sorgulanmaya başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan İki Yabancı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşıyor. İkili daha önce 2016 yılında 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde partner olmuşlardı. Uyumları çok beğenilen çift bu kez İki Yabancı'da aynı sahneyi paylaşcak.

İKİ YABANCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İki Yabancı dizisinin yakında FOX TV'de başlayacağı bilinmekle beraber henüz yayın tarihi netleşmiş değil ancak dizinin mart ayı sonunda sete çıkması bekleniyor.

Dizinin yönetmenliğini Sadakatsiz ve Yasak Elma dizilerinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, senaristliğini ise güçlü kalem Ethem Özışık üstleniyor.

İKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCULARI

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı İki Yabancı dizisinde birçok başarılı oyuncu da yer alıyor.

Hande Erçel - Leyla

Burak Deniz

Gülçin Hatıhan - Şahende (Leyla'nın annesi)

Feridun Düzağaç

Cem Davran



