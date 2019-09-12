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İki yaşındaki bebek annesini kazayla öldürdü

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Bir anne iki yaşındaki kızını arabanın ön camından almak isterken, bebeğin yanlışlıkla otomatik camın düğmesine basmasıyla boğularak can verdi.

İki yaşındaki bebek annesini kazayla öldürdü

Korkunç olay Belarus'ta yaşandı. 21 yaşındaki anne Yulia Sharko bebeğini arabanın ön camından almak için camdan içeri eğildi.

Ancak iki yaşındaki kızı yanlışlıkla otomatik camın düğmesine basınca kadının başı arabanın penceresine sıkıştı.

Eşi Arthur, genç eşini bilinçsiz halde pencereye sıkışmış olarak buldu ve eşini kurtarmayı başardı.

Sekiz gün hastanede yatan genç kadın aldığı beyin hasarı nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
bebek belarus Yulia Sharko otomatik cam kaza

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