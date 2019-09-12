İki yaşındaki bebek annesini kazayla öldürdü

Korkunç olay Belarus'ta yaşandı. 21 yaşındaki anne Yulia Sharko bebeğini arabanın ön camından almak için camdan içeri eğildi.
Ancak iki yaşındaki kızı yanlışlıkla otomatik camın düğmesine basınca kadının başı arabanın penceresine sıkıştı.
Eşi Arthur, genç eşini bilinçsiz halde pencereye sıkışmış olarak buldu ve eşini kurtarmayı başardı.
Sekiz gün hastanede yatan genç kadın aldığı beyin hasarı nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.
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