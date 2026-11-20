Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış, tehlikeli anlara neden oldu. Aygün Mahallesi grup yolunda bulunan derenin debisi, yağışların ardından yükseldi. Artan suyun basıncına dayanamayan beton köprü, saniyeler içinde çöktü. Köprünün ayaklarından gelen çatırdama seslerini duyan vatandaşlar, çökme ihtimalini fark ederek cep telefonlarıyla kayda girdi. Köprünün yıkıldığı anlar saniye saniye görüntülenirken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen derenin üzerindeki beton köprünün yıkılma anı, çevrede bulunanlar tarafından kayda alındı.

Aygün Mahallesi grup yolunda bulunan derenin debisi, sağanak yağışlarla yükseldi. Dere üzerindeki köprü, suya dayanamayarak çöktü.

Çevrede bulunanlar ise, köprünün ayağından gelen çatırdı sesine kulak verip çökeceğini tahmin ederek kayda girdi.

Köprü, saniyeler içinde yıkıldı. Olayda kimse etkilenmezken, yıkılma anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır