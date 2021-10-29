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İki yılda bir kupaya Messi Neymar boykotu

29.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika Futbol Federasyonu, FIFA'ya rest çekti ve Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi halinde turnuvaya katılmayacaklarını açıkladı. Bu durumda Lionel Messi ve Neymar, Dünya Kupaları'nda yer almayacak.

İki yılda bir kupaya Messi Neymar boykotu
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Arsene Wenger'in Futbol Gelişim Direktörlüğü'nü yaptığı FIFA'da gündem dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nın iki yılda bire düşürmek. Aralık ayında bu konu hakkında bir sempozyum düzenleyecek olan organizasyona daha şimdiden çok fazla tepki gelmeye başladı. UEFA, Avrupa'nın büyük ligleri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dahil herkesin karşı çıktığı bu organizasyona bir tepki de Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL'dan geldi. Paraguay'da bu konuyu görüşmek üzere toplanan 10 CONMEBOL üyesi, iki yılda bir yapılacak bir turnuvaya karşı olduklarını açıkladı.

DEVLERDEN DE TEPKİ VARDI

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada "FIFA'nın önerdiği bir değişimin hiçbir faydası, sebebi ve mantığı bulunmamaktadır" denirken, 10 ülke federasyonunun da Dünya Kupası'nın 2 yılda bire düşmesi halinde bu turnuvaya katılmayacaklarının altı çizildi. Böyle bir durumda Lionel Messi ve Neymar gibi isimler Dünya Kupası'nda yer almayacak. Daha önce UEFA ve aralarında Serie A ile İngiltere Premier Lig gibi liglerin temsilcilerinin de bulunduğu bir heyet, bu turnuvaya ve uluslararası turnuvalarda oluşacak fikstür değişikliklerine kesinlikle karşı olduklarını açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Neymar Arjantin Lionel Messi
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