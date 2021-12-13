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İki yıldır ayık olan Drew Barrymore hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı

13.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Drew Barrymore, alkolün kendisine veya hayatına "yararı olmadığını" anladığından beri iki yıldan fazla süredir ayık olduğunu açıkladı.

İki yıldır ayık olan Drew Barrymore hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı

Drew Barrymore, alkolün kendisine veya hayatına "yararı olmadığını" anladığından beri iki yıldan fazla süredir ayık olduğunu açıkladı. CBS Mornings'e verdiği röportajda ayık oluşundan bahseden oyuncu, sunuculara alkolü bırakmanın kendisine bir "irade" hissi kazandırdığını söyledi.

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Barrymore, alkolü bırakana kadar "bir kalıba sıkışıp kaldığını" ve "değişme kabiliyetine sahip olmadığını" hissettiğini söyledi. Ve bu döngüyü kırdığınızda, ondan "Ben zayıf değilim, aslında güçlüyüm" diyen bir irade çıkıyor. Değişebileceğimi kendime kanıtladım.

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The Drew Barrymore Show adlı kendi sohbet programı da olan 46 yaşındaki oyuncu, "sessiz, kendinden emin bir yolculuk" olduğu için ayıklığından bahsetmekten kaçındığını söyledi.

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Ben sadece bunu duyurmadan, kamuoyuna hiçbir şey açıklamadan yapmak istedim. Ve şimdi yeterince uzun zamandır küçük yolculuğum için gerçekten doğru yolda işe yaradığını bildiğim bir yaşam tarzına sahibim. Nihayet önceden iblislerin olduğu yerde çok fazla huzur var.

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Sosyal medyanın belirlediği gerçekçi olmayan beklentilere de değinen Barrymore, yakında "mükemmelliğe karşı bir isyan" çıkabileceğini düşündüğünü de ekledi. Şu anda hepimizin sosyal medya aracılığıyla görmeye ve hissetmeye zorlandığı mükemmelliğe karşı bir isyan çıkarsa şaşırmam.

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Bir çıkmazdayız ve bir anın dönüm noktasındayız, kendimizi nasıl çözeceğimizi konuşuyoruz, kendimizi düzeltmek için bir yolculuk ve çözümler gerek. Daha önce kendi programında akıl sağlığıyla ilgili mücadelelerinden bahseden Barrymore, eylülde gençken yattığı akıl sağlığı kurumunu ziyaret etmişti.

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Oyuncu, 13 yaşındayken alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmüştü. Barrymore, izleyicilere "Gerçekten vahşi bir çocuktum ve o kadar kontrolden çıktım ki kimse benimle ne yapacağını bilemedi" diye anlatmıştı.
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Beni gecenin bir yarısı buraya getirip o iki kapıdan içeri soktular ve o iki kapıdan geçince çıkmıyorsun. Bir buçuk yıl orada kaldım.

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