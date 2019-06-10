İki yüzlü insan Edward Mordrake’in hikayesi kanınızı donduracak!

Edward Mordrake’i bazı okuyucularımız American Horror Story (Freak Show / 3. Bölüm) dizisinden anımsayacaktır, bazılarıysa sosyal medyada denk geldikleri resimlerinden. Şu bir gerçek ki tarihi metinlerde ve bazı öykülerde hikayesi anlatılan Mordrake’in gerçek olup olmadığı hala gizemini koruyor. Ne olursa olsun ürkütücü bir hikayenin baş kahramanı olduğu bir gerçek.

Edward Mordrake’in gerçekten yaşadığına dair elle tutulur bir kanıt ya da kayıt bulunmuyor.

Ancak günümüze kadar anlatılarak gelen hikayeye göre Edward 19. yüzyılda yaşamış biri. İngiltere’de soylu bir aileye mensup olarak, kafasının arkasında ikinci bir yüzle dünyaya geliyor.

Bu anomalisine rağmen Mordrake son derece zeki biri, yetenekli bir müzisyen ve önden bakıldığında oldukça yakışıklı olduğu da söylenenler arasında.

Kafasının arkasındaki ikinci yüzü ise normal insan yetilerine sahip değil; konuşamıyor, sadece gülüyor ve ağlıyor. Rivayete göre, ikinci yüz Edward gülerken ağlıyor, ağlarken de gülüyor.

İkinci yüz Edward’a benziyor sadece onun daha küçük hali olarak anlatılıyor.

Çocukken Edward arkadaşlarının bu yüz sebebiyle kendisinden korktuklarını anlamıyor, ancak yetişkinliğe adım attığında aslında bir yaratık olduğunu düşünmeye başlıyor.

Bütün bunlara bir de gündüzleri hiç konuşmayan ikinci yüzün geceleri, kötü şeyler yaptırmak isteyen şeytani bir fısıltıya dönüşmesi Mordrake’in ondan kurtulmak istemesine sebep oluyor.

Mordrake bu uğurda çalınmadık kapı bırakmıyor, ancak hiçbir doktor böyle bir ameliyatı yapma riskini almak istemiyor.

Kimi doktorlar da onun lanetli olduğunu düşünerek lanetin kendilerine de bulaşacağından korkuyor.

Toplumdan iyice dışlanan Edward Mordrake bu duruma ve gece fısıltılarına daha fazla dayanamadığı için olsa gerek 23 yaşında kendini asarak intihar ediyor.

Edward Mordrake’in bu ürkütücü hikayesi gerçek mi değil mi kesin olarak bilinmiyor, ancak birkaç tıbbi kitapta adına rastlamak mümkün.