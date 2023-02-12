İkili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? MEB detayları duyurdu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adıyaman ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, okulların hangi tarihe kadar tatil edileceğini aktardı. Peki ikili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? İşte detaylar...

İKİLİ EĞİTİM NEDİR?

İkili eğitim sistemi okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim demektir.

İKİLİ ÖĞRETİM NASIL UYGULANIR?

İkili eğitim mevcut okul ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelir. Bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci ise öğlen gelir. Ders ve tenefüs süreleri ayarlanır. Süre genişletilebilir, akşam veya hafta sonu da ders konulabilir.

OKULLAR 20 ŞUBAT'TA AÇILACAK

Bakan Özer, depremin etkilediği 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Kalan 71 ilde ise okullar 20 Şubat'ta açılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin akıbetine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız." dedi.

Hangi üniversitenin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları okullarından resmi internet sitesi üzerinden duyuruları kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

