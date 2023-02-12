EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. İkili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? MEB detayları duyurdu

İkili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? MEB detayları duyurdu

12.02.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu esnada eğitim hayatının akıbetiyle ilgili alınan kararlar duyurulmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ihtiyaç olan yerlerde ikili eğitim sistemine geçileceğini anlattı. Peki ikili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? İşte detaylar...

İkili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? MEB detayları duyurdu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adıyaman ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, okulların hangi tarihe kadar tatil edileceğini aktardı. Peki ikili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? İşte detaylar...

İKİLİ EĞİTİM NEDİR?

İkili eğitim sistemi okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim demektir.

İkili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? MEB detayları duyurdu

İKİLİ ÖĞRETİM NASIL UYGULANIR?

İkili eğitim mevcut okul ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelir. Bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci ise öğlen gelir. Ders ve tenefüs süreleri ayarlanır. Süre genişletilebilir, akşam veya hafta sonu da ders konulabilir.

OKULLAR 20 ŞUBAT'TA AÇILACAK

Bakan Özer, depremin etkilediği 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Kalan 71 ilde ise okullar 20 Şubat'ta açılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin akıbetine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız." dedi.

İkili öğretim sistemi nedir? İkili eğitim sistemi nasıl uygulanır? MEB detayları duyurdu

Hangi üniversitenin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları okullarından resmi internet sitesi üzerinden duyuruları kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştirYÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir
Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildiBakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
okul eğitim

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

2023 YKS konuları neler?

2023 YKS konuları neler?

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.