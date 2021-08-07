İkimizin Sırrı başlıyor

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım’a ait ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.

Kadrosunda Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

