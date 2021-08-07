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İkimizin Sırrı başlıyor

07.08.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekrana getirecek olan İkimizin Sırrı dizisi 8 Ağustos tarihinde başlıyor. Leyla Feray ve Aras Aydın’ın başrollerini paylaştığı İkimizin Sırrı dizisinden yayınlanan fragman merak uyandırıyor.

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım’a ait ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.

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Kadrosunda Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Aydın
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