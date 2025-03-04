İkinci 'Arda Turan Bankı' vakası! Icardi ve sevgilisinin Karaköy'de oturduğu bank ünlü oldu... Google Haritalar'a kaydedildi

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalırken, özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara’nın ardından China Suarez ile yeni bir ilişkiye adım atan Arjantinli şimdilerde bambaşka bir olay ile gündemde.

OTURDUĞU BANK ÜNLÜ OLDU

Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen ve sevgilisi Suarez ile tarihi mekanları gezdikten sonra Karaköy’deki bir bankta oturan Icardi'nin oturduğu bu bank ünlü oldu.

HARİTALARA KAYDEDİLDİ

Çiftin oturduğu bank, İspanya'daki 'Arda Turan Bankı' gibi turistik bir mekan olarak haritalarına dahil edildi.

'Icardi Bankı', Galata Köprüsü'nün hemen yanında bulunan Karaköy İskelesi'nde. Google Haritalar'a eklenen konuma artık site ve uygulama içerisinden erişilebiliyor.