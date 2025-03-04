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İkinci 'Arda Turan Bankı' vakası! Icardi ve sevgilisinin Karaköy'de oturduğu bank ünlü oldu... Google Haritalar'a kaydedildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 10:44
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Galatasaray'da bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle yeşil sahalardan uzak olan Mauro Icardi bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Arjantinli yıldız, sevgilisi ile gezerken bir bankta otururken taraftarlar o bankı 'Icardi Bankı' olarak ilan etti. İşte detaylar...

İkinci 'Arda Turan Bankı' vakası! Icardi ve sevgilisinin Karaköy'de oturduğu bank ünlü oldu... Google Haritalar'a kaydedildi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ekibi Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalırken, özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara’nın ardından China Suarez ile yeni bir ilişkiye adım atan Arjantinli şimdilerde bambaşka bir olay ile gündemde.

OTURDUĞU BANK ÜNLÜ OLDU

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Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen ve sevgilisi Suarez ile tarihi mekanları gezdikten sonra Karaköy’deki bir bankta oturan Icardi'nin oturduğu bu bank ünlü oldu.

HARİTALARA KAYDEDİLDİ

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Çiftin oturduğu bank, İspanya'daki 'Arda Turan Bankı' gibi turistik bir mekan olarak haritalarına dahil edildi.

'Icardi Bankı', Galata Köprüsü'nün hemen yanında bulunan Karaköy İskelesi'nde. Google Haritalar'a eklenen konuma artık site ve uygulama içerisinden erişilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika bank galatasaray icardi
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