Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulundu

Solomon Adaları’ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde İkinci Dünya Savaşı’na ait 13 savaş gemisi enkazı görüntülendi.

İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulundu

Solomon Adaları’ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde Ocean Exploration Trust öncülüğünde, E/V Nautilus araştırma gemisiyle yürütülen 22 günlük çalışmada 13 savaş gemisi enkazı görüntülendi. Bunlar arasında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki de yer aldı. Ayrıca USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya’ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlüklü olarak kayda geçti.

İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulundu 1

Keşif sırasında insansız su üstü aracı DriX ve uzaktan kumandalı denizaltı robotları kullanıldı. DriX sistemi 1000 kilometrekareden fazla deniz tabanını haritalayarak bölgedeki en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturdu ve çok sayıda potansiyel enkaz noktasını belirledi.

Iron Bottom Sound, Ağustos-Aralık 1942 arasında beş büyük deniz savaşına sahne oldu. Bu çatışmalarda 111’den fazla gemi ve 1450 uçak kaybedildi, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki batıkların önemli bir kısmı hala keşfedilemedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SpaceX, Starship ile test uydularını yörüngeye ulaştırdıSpaceX, Starship ile test uydularını yörüngeye ulaştırdı
Her şey dahil 2 bin 500 euro! Kabusu yaşattı, müşteriler oteli terk ettiHer şey dahil 2 bin 500 euro! Kabusu yaşattı, müşteriler oteli terk etti

Anahtar Kelimeler:
savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Ünlü ismin sorduğu iğrenç soruyu açıkladı! "Bunların altına..."

Ünlü ismin sorduğu iğrenç soruyu açıkladı! "Bunların altına..."

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Eşi boşanmak istedi çıldırdı! Uykusunda yakalayıp...

Eşi boşanmak istedi çıldırdı! Uykusunda yakalayıp...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.