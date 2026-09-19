İkinci el diye 1.400 liraya aldı! Tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

Alderman Merriam's Shells (Alderman Merriam'ın Deniz Kabukları) adlı eser, bir koleksiyoner tarafından Michigan'daki bir emlak satışından 30 dolara satın alındı.

Tablonun sol alt köşesinde yer alan "Abercrombie, '51" ifadesi, alıcının dikkatini çekti. Koleksiyoner, eserin 1951 yılında Chicago'lu sürrealist ressam Gertrude Abercrombie tarafından yapılmış olabileceğinden şüphelendi.

Şüpheleri, Milwaukee'de düzenlenen "Gertrude Abercrombie: The Whole World Is a Mystery" sergisinde tablonun orijinal çerçevesiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını görmesiyle güçlendi.

UZMAN İNCELEMESİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine koleksiyoner, sanat tarihçisi ve Gertrude Abercrombie konusunda uzman olan Susan Weininger'a ulaştı.

Weininger'ın yaptığı inceleme sonucunda eserin gerçekten de Abercrombie tarafından 1951 yılında yapıldığı doğrulandı.

Tabloda, 1947-1955 yılları arasında Chicago'da belediye meclis üyeliği yapan Robert Merriam'ın deniz kabuğu koleksiyonunun resmedildiği belirtildi.

BİR TIBBİ İŞLEM KARŞILIĞINDA HEDİYE EDİLMİŞ

Uzmanların araştırmasına göre tablo, 1952 yılında Kalamazoo, Michigan'da görev yapan doktor John Reynolds'a verilmişti.

Eserin, Reynolds'a bir tıbbi işlem karşılığında hediye edildiği ve yaklaşık 75 yıl boyunca ailenin elinde kaldığı belirlendi.

Tablo, ailenin mülkünün satışı sırasında düzenlenen emlak satışında koleksiyoner tarafından yalnızca 30 dolara satın alındı.

250 BİN DOLARA KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yıllarca kayıp olduğu düşünülen eserin ortaya çıkmasının ardından tablo şimdi açık artırmaya hazırlanıyor.

Alderman Merriam's Shells, Freeman's müzayede evinde satışa sunulacak. Uzmanlar, 1951 tarihli eserin açık artırmada 150 bin ila 250 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulabileceğini öngörüyor.

Böylece bir emlak satışında yalnızca 30 dolara satın alınan tablo, kısa süre içinde değerinin binlerce kat üzerinde bir fiyatla satışa çıkmış olacak.