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İkinci el mağazasından fotoğraf makinesi satın aldı! Asıl şoku fotoğrafları tab ettirince yaşadı!

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EĞLENCE  | 25.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

ABD’de yaşayan bir fotoğrafçı ikinci el mağazasında antik bir fotoğraf makinesi buldu! İçinde onun da yaşadığı şehre ait ilginç görüntüler olduğunu fark eden fotoğrafçı film rulosunu tab ettirdikten sonra büyük şok yaşadı! İşte sıra dışı hikayenin detayları…

İkinci el mağazasından fotoğraf makinesi satın aldı! Asıl şoku fotoğrafları tab ettirince yaşadı!

Eski kameraların sadece fotoğrafçılar için değil geçmişi bir anlığına bile olsa yeniden yaşamak isteyen çok kişi için çok önemlidir. Bu haberdeki fotoğrafçı Kati Dimoff da eski fotoğraflara bakmayı çok seviyor. Fotoğraflarında yine aynı nostalji tadı uyguluyor. Bu nedenle olacak ki Kati bir gün ikinci el eşya satan bir mağazada bir köşede eski fotoğraf rulolarına rastlıyor. Tabii henüz nasıl harika bir şeye denk geldiğinin farkında değil.

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ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Kati Dimoff, Argus C2 tipi bir kamerayı inceliyordu. Argus C2 modeli 1939 ve 1966 yılları arasında Michigan’da revaçtaydı. Kameranın içinde bir de film rulosu vardı.

Kati hemen ruloyu incelemeye başladı. Fotoğrafa yakından bakınca yaşadığı eyaletteki bir şehir; Portland’ta 40 yıl önce çekildiğini ve havada kül benzeri bir bulut kütlesi olduğunu fark etti.

Meğerse fotoğraf 1980’de gerçekleşen St. Helens Yanardağı patlaması sırasında çekilmiş.

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St. Helens Yanardağı patlaması, ABD tarihindeki en ölümcül doğal afetlerden biriydi.

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Yanardağ, Washington’ın güneyinde yer alıyordu. Yanardağ patlamasının etkileri Oregon’un Portland şehrinde bile görülebiliyordu. Yerden 24 kilometre yüksekte uçuşan külleri 11 eyaletten görmek mümkündü.

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Doğal afet sonucu 57 kişi hayatını kaybetti. Yanardağ patlamasının etki ettiği alan Hiroşima’ya atılan atom bombasından bin 500 kat daha büyüktü.

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Film rulosunda sadece patlamaya dair fotoğraflar yoktu. Fotoğraflar The Oregonian gazetesinde yayınlandı. Bir aileye ait fotoğraf da yayınlanan fotoğraflar içindeydi.

Okuyucular kameranın sahibinin kim olduğunu merak etmeye başladılar. Araştırma yapılınca gerçekler ortaya çıktı. Melvin Purvis ismindeki bir adam kameranın kime ait olduğunu tespit etti. Kameranın sahibi babaannesiydi. Melvin, Fox kanalına verdiği röportajda “Fotoğrafa baktığımda tek gördüğüm babaannemin eviydi. Diğer fotoğrafta da ben, eşim, oğlum ve babaannem vardı” dedi.

Kati, fotoğrafın orijinalini Melvin’e yolladı. Melvin, “Babaannemi 1981 yılında kaybettik. Bu fotoğraf ona ait nadir fotoğraflarımdan biri olacak” dedi. Fotoğrafı çeken Melvin’in annesi ise geçtiğimiz ay hayatını kaybetmiş.

Melvin son olarak, “Annemi geçtiğimiz ay kaybettik. Bundan birkaç gün sonra durup dururken böyle bir haber aldık. Tesadüf olduğuna inanmak istemiyorum. Zamanlama mükemmeldi” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Kati Dimoff eski fotoğraflar nostalji fotoğraflar

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