İkinci el mağazasından fotoğraf makinesi satın aldı! Asıl şoku fotoğrafları tab ettirince yaşadı!

Eski kameraların sadece fotoğrafçılar için değil geçmişi bir anlığına bile olsa yeniden yaşamak isteyen çok kişi için çok önemlidir. Bu haberdeki fotoğrafçı Kati Dimoff da eski fotoğraflara bakmayı çok seviyor. Fotoğraflarında yine aynı nostalji tadı uyguluyor. Bu nedenle olacak ki Kati bir gün ikinci el eşya satan bir mağazada bir köşede eski fotoğraf rulolarına rastlıyor. Tabii henüz nasıl harika bir şeye denk geldiğinin farkında değil.

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Kati Dimoff, Argus C2 tipi bir kamerayı inceliyordu. Argus C2 modeli 1939 ve 1966 yılları arasında Michigan’da revaçtaydı. Kameranın içinde bir de film rulosu vardı.

Kati hemen ruloyu incelemeye başladı. Fotoğrafa yakından bakınca yaşadığı eyaletteki bir şehir; Portland’ta 40 yıl önce çekildiğini ve havada kül benzeri bir bulut kütlesi olduğunu fark etti.

Meğerse fotoğraf 1980’de gerçekleşen St. Helens Yanardağı patlaması sırasında çekilmiş.

St. Helens Yanardağı patlaması, ABD tarihindeki en ölümcül doğal afetlerden biriydi.