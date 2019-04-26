İkinci el ürünler görenleri şaşırttı

Online internet siteleri hayatı kolaylaştırıyor. İkinci el ürünlerin kolaylıkla ulaşılabildiği bu sitelerde bazen sağlığı tehdit eden satışlara rastlamak da mümkün. Her gün binlerce kişinin alışveriş amacıyla ziyaret ettiği sitelerde satışa sunulan, diş protezi, lens, takma kirpik, işitme cihazı gibi ürünler görenleri şaşırtıyor. Kişiye özel olması gereken bu ürünler hakkında ‘az kullanılmış’, ‘pazarlık olur’ gibi satış ibareleri de yer alıyor. Konunun sağlık boyutuna ilişkin değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay vatandaşı uyardı.

“ÖMÜR BOYU SÜRECEK HASTALIĞA YOL AÇABİLİR”

İkinci el medikal ürünlerin sağlık acısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, şunları söyledi:

"Bu materyaller bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturur. Lens veya takma diş vücudun hassas bölgelerinde kullanılmakta ve bu bölgelerdeki en ufak tahriş veya küçük bir travma mukoza bütünlüğünü bozabilir ve enfekte materyalden bu şekilde bulaş olabilir. Bu yolla Hepatit B, C, HIV gibi hastalıklar bulaşabilmektedir. Bu materyallerin steril bir şekilde ambalajda ve işin uzmanları tarafından sterilizasyon koşullarına uyularak kullanılması gerekmektedir. Bunları ikinci defa kullanmak ortak kullanım anlamına geliyor. İlk kullanan kişide bulaşıcı bir hastalık varsa söz konusu materyal steril edilmeden bir başka kişi tarafından kullanıldığında o kişi bulaşıcı hastalığa yakalanabilir. Örneğin, Türkiye’de Hepatit B, hastalığı aile içinde birisinde var ise aile içindeki diğer bireylere de bulaşabiliyor. Bunun ortak kullanılan malzemeler ile geçebildiği düşünülüyor. Bu yolla geçen enfeksiyonların bazıları tedavi edilebilirken bazıları belki ömür boyu sürecek bir hastalığa neden olabilir.”