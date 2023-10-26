İkinci kez baba oluyor... Beşiktaş'ın efsanesi İlhan Mansız evlendi! İşte nikahtan kareler

Futbol kariyerinin yanı sıra 2002 Dünya Kupası'ndaki performansıyla da hafızalarımıza kazınan İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile evlendi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Mansız, doğuma sayılı günler kala sevgilisi Lela Leyla ile dünya evine girdi.

ABD'nin Arizona eyaletinde evlenen çifte yakın dostları eşlik etti. İlhan Mansız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu.

İlhan Mansız nikahtan karelerini, "Mr&Mrs Mansız... Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" notu ile yayınladı.

Eski sevgilisi Alman Nina Ritter'den Aimee adında bir kızı bulunan İlhan Mansız, geçtiğimiz günlerde oğlu olacağını duyurmuştu.