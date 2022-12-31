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İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan Hazal Kaya influenza oldu

31.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya, influenza oldu. Daha önce de iki kere koronavirüse yakalanan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk. Bütün virüsleri olduğuma göre lohusalığı rahat geçiririm" dedi.

İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan Hazal Kaya influenza oldu

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan ve aynı yıl ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan oyuncu, bu kez de ınfluenza oldu.

"BÜTÜN VİRÜSLERİ OLDUĞUMA GÖRE LOĞUSALIĞIM RAHAT GEÇER"

Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan Hazal Kaya, "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsler olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur" ifadelerini kullandı.

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Hazal Kaya Oyuncu Ali Atay

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