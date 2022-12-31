İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan Hazal Kaya influenza oldu

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan ve aynı yıl ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan oyuncu, bu kez de ınfluenza oldu.

"BÜTÜN VİRÜSLERİ OLDUĞUMA GÖRE LOĞUSALIĞIM RAHAT GEÇER"

Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan Hazal Kaya, "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsler olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur" ifadelerini kullandı.





