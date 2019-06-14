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İkincisi geliyor! 'Sen onun kayıp oğlu gibisin'

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kaslı vücuduyla yaptığı antremanları ve film yıldızı havasıyla yaptığı paylaşımlar ile interneti şaşkına çeviren Venezuelalı David Beckham ile tanışın!

İkincisi geliyor! 'Sen onun kayıp oğlu gibisin'

Depotivo de La Coruna forvet oyuncusu Christian Santos, David Beckham'a olan aşırı benzerliği ile görenleri büyülüyor.

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Deportivo'nun golcüsü Christian Santos, mükemmel tarzı ve film yıldızı gibi bir görünüm ile yeni Beckham olarak adlandırılmaya başladı.

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Düzenli olarak spor salonunda ve moda çekimlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran futbolcu, 272.000 takipçisi ile popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

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Ancak, bu sezon fotboldan ziyade fotoğraf çekimlerine daha fazla odaklanıyor gibi görünen 31 yaşındaki Santos, bu sezon sadece üç gol attı ve kulüp için ufak bir parça rol oynadı.

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Fakat Deportivo'yu en tepeye çıkarmak için altın dokunuşunu yeniden keşfetmesi onun için önemli olacak.

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Kamera önünde model olarak poz verdiği çekimlerden sık sık fotoğraf yükleyen Santos'un İngiltere’nin eski kaptanıyla yani Beckham'la kesinlikle bir benzerliği var.

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Bunu destekleyen bir biçimde, birçok takipçisi Santos'un profesyonel bir futbolcudan daha çok bir Beckham gibi göründüğünü düşünüyor.

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Takipçilerinden gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

"Bir ve tek David Beckham! Haha!"

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"Sen David Beckham’ın kayıp oğlu olmalısın!"

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"Sadece Venezuelalı kadınlar güzel değil, erkekleri de güzel! Beckham'a benziyorsun! Sadece çok güzelsin."

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Anahtar Kelimeler:
David Beckham futbol futbolcu instagram sosyal medya christian santos

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