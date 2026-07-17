İki kentte alarm! Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'yi sardı

Kanada'da etkisini sürdüren geniş çaplı orman yangınları yalnızca ülkeyi değil, komşu ABD'yi de olumsuz etkiliyor. Kuzey Ontario'daki yangınlardan yükselen yoğun duman, rüzgarın etkisiyle ABD'nin birçok eyaletine taşınırken, milyonlarca kişi sağlığı tehdit eden hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı.

Kanada Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin verilerine göre ülke genelinde 858 aktif orman yangını bulunuyor. Bunların büyük bölümü henüz kontrol altına alınamazken, yalnızca perşembe günü 30 yeni yangın daha çıktı.

Özellikle Ontario'nun kuzeybatısındaki yangınlardan yükselen yoğun duman, Toronto'nun yanı sıra ABD'de Detroit, Chicago, Pittsburgh, Toledo ve New York gibi büyük kentlerde hava kalitesini ciddi ölçüde düşürdü. ABD Hava Kalitesi Endeksi Programı, birçok bölgede "tehlikeli" ve "çok sağlıksız" seviyelerde uyarılar yayımladı.

Hava kirliliği nedeniyle çocuk yaz kamplarındaki etkinlikler iptal edilirken, göl kıyısındaki plajlar kapatıldı. Chicago'da düzenlenmesi planlanan The Black Keys konseri de kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde yoğun dumanın etkili olduğunu belirterek vatandaşlara mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu. Hochul, "Şu anda çok ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Dışarıda bulunmak birçok bölgede son derece sağlıksız." ifadelerini kullandı.

New York'ta sıcak hava acil durum planı genişletilirken, yüzlerce serinleme merkezi hizmete açıldı ve kent genelinde KN95 maskeleri dağıtılmaya başlandı. Kentte yoğun duman nedeniyle Empire State Binası ve Özgürlük Heykeli gibi simge yapıların görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı.

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme platformu IQAir'e göre dünyanın en kirli havasına sahip kenti şu anda Detroit olurken, Minneapolis, Chicago ve Toronto da listenin üst sıralarında yer aldı.

Meteoroloji uzmanları, Ontario'da önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanakların beklendiğini ancak yağışların yangınları söndürmeye yetecek seviyede olmayabileceğini belirtiyor. Kuzeybatı yönlü rüzgarların hafta sonu boyunca dumanı ABD'nin kuzey eyaletlerine taşımayı sürdüreceği, pazar günü New Jersey'de oynanacak FIFA Dünya Kupası finalinin de bundan etkilenebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Michigan eyaletinden dört Cumhuriyetçi milletvekili, Kanada Başbakanı Mark Carney'e açık mektup göndererek orman yangınlarının daha etkin yönetilmesini talep etti. Başbakan Carney ise Kanada ile ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumluluğa sahip olduğunu belirterek eyalet yönetimleri ve yerel topluluklarla yakın iletişim içinde olduklarını söyledi.

Ontario Başbakanı Doug Ford ise yangınlarla mücadele için 150'den fazla ekibin sahada görev yaptığını belirterek, "Gereken her türlü kaynağı kullanacağız." dedi.

Yangınlardan en ağır etkilenen bölgelerden biri olan Kuzey Ontario'da ise çok sayıda yerli topluluğu tahliye edildi. Namaygoosisagagun First Nation Şefi Helen Paavola, havadan yapılan incelemede yerleşim yerlerinin tamamen yandığını belirterek, "Tüm evler kül oldu. Geriye hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Kanada'nın boreal ormanlarında yangınların doğal döngünün bir parçası olduğunu ancak iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda yangınların hem daha sık hem de daha geniş alanlara yayıldığını vurguluyor. Özellikle doğu Kanada'da artan büyük yangınların, Toronto ve New York gibi yoğun nüfuslu kentlerde duman etkisini daha belirgin hale getirdiği belirtiliyor.