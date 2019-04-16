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İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Çin’in Yinchuan şehrinde anne karnında aynı kesede bulunan ikiz bebekler daha doğmadan kavgaya tutuştu. Ultrasonda bebeklerin birbirlerini yumrukladığı görüldü. Bebekler, dört ay sonra da sağ salim dünyaya geldi.

Çin’in Yinchuan şehrinde bir baba, ikiz bebeklerinin ultrason videosunu görünce şaşkına döndü.

Ultrason ekranına yansıyan sıradışı görüntülerde annelerinin karnında yüz yüze duran ikiz bebekler, birdenbire birbirlerine yumruk yağdırmaya başladı. Bebekler, annelerinin karnında ettikleri kavgaya rağmen dört ay sonra, daha fazla olay çıkarmadan sağ salim dünyaya geldi.

Kiraz ve Çilek isimleri verilen ikiz bebeklerin babası Tao, “Videoyu gördüğümüzde oldukça şaşırdık” dedi.

'TEHLİKELİ OLABİLİR'

Çiftin aralık ayında gittikleri kontrolde karşılaştıkları bu manzara, bir anlığına hemşireyi dahi güldürdü. Ancak sonrasında doğum öncesi servisinin yöneticisi durumun tehlikeli olabileceğini, bebeklerin normal koşullarda anne karnında iki ayrı bölüm içinde bulunması gerekirken bir arada bulunduklarını belirtti. Yetkili şu sözleri ekledi: “Böylesi bir vakaya 30 milyonda bir rastlanır.”

Nispeten büyük olan kız kardeş yaklaşık 1.950 kilogram doğarken, kendisinden 1 dakika sonra doğan kardeşi de 1.600 kilogram ağırlığındaydı.

Yerel basında bebeklerin prematüre olduğu bilgisi yer almış olsa da, bu bilgi henüz teyit edilmiş değil.

Ebeveynler minik kardeşlerin tamamen sağlıklı olduklarını açıkladı.

Şimdiye dek ultrasona yansıyan ilk sıradışı görüntü bu değil. Aralık ayında 20 haftalık bir bebek, ultrason fotoğrafında orta parmağını kaldırmış halde görülmüştü.

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