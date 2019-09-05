İkizi olsa bu kadar olur! İnanılmaz benzerlikler

Twitter'dan Melissa Stites, kendi fotoğrafını ve çok benzetildiği ünlünün fotoğrafını paylaşarak, diğer kullanıcılardan da aynı şeyi yapmalarını istedi. Ve gerçekten ikiz gibi gözüken fotoğraflar geldi. İşte o inanılmaz benzerlikler...

1. "Bu da sayılır mı?"

2. Billie Eilish'e kendisinden daha fazla benzememiş mi?

3. "Muhtemelen filmde kızını oynamak için doğdum."

4. "Her zaman James Marsden'e benzetiliyorum ama bence sadece gözlerden bence."

5. "Bana söylenen"

6. "Lea Michele'yi çok duyuyorum."

7. Harrison Ford'a nasıl benziyor ya?

8. Sophie Turner görse şaşırır

9. "İnsanlar düğün fotoğrafımızı gördükleri zaman 'aa bu Freddie' diyorlar."

10. "Herkes Ashley Tisdale diyor ama ben göremiyorum. Kimseye benzemiyorum."

11. Sizce benziyor mu Emma Watson'a?

12. Biraz Neymar, biraz Bruno Mars

13. "En az ayda bir kere January Jones'u duyuyorum."

14. Joe Keery?

15. "Erkek arkadaşım cidden Miles Teller ama daha seksi"

16. Porno yıldızı Elsa Jean'e benzetiliyormuş

17. Kat Dennings'in ikizini bulduk





