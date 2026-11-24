Sıralama ve kategori bazlı performanslar

Sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji, enerji kullanımı ve iklim politikası kategorilerinin tümünde orta performansla yirminci sırada yer alan AB'ye kıyasla üye ülkelerin arasında büyük bir uçurum olduğu su götürmez bir gerçek. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini Danimarka'nın listenin başında yer alırken Bulgaristan'ın elli birinci sıralarda olması olarak gösterebiliriz.

Avrupa Birliği iklim politikaları

AB, gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri ve gerekse bunu yasal bir zemine taşıyan Avrupa İklim Yasası politikalarıyla yeşil dönüşüm sürecine önemli bir temel atmıştı. Avrupa kıtasını 2050 yılına kadar dünyanın ilk net sıfır emisyonlu kıtası yapmayı amaçlayan AB, net sera gazı emisyonlarını günümüzde %39 oranında azaltarak 2030 hedefinin yaklaşık dörtte üçünü yerine getirmesi, elektrik üretme kapasitesinin %49'unu yenilenebilir enerjide olması gibi önemli gelişmeler kaydetmiş durumda. Bunun yanında bu seneki COP zirvesinde ele alınan ulaşım, ekonomik dönüşümler ve dayanıklı şehirler başlıklarını ise AB için 2030 hedefleri önündeki en büyük engellerden birkaçı olarak sıralayabiliriz.

Genel tablo ne söylüyor?

Avrupa Birliği'nin CCPI 2026 raporunda üç sıra gerilemesinin altında yatan en önemli faktörü ortalamayı düşüren Fransa ve Almanya gibi ülkelerin yanı sıra düşük performanslara sahip ve kömür bağımlılığıyla genel listenin en altlarında yer alan Bulgaristan, Polonya ile Macaristan ve İtalya gibi ülkeler olarak gösterebiliriz. Bu da bize Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yürürlüğe giren Avrupa İklim Yasası, Fit for 55 ya da SKDM gibi politikaların uygulama aşamasında her üye ülkede aynı hızda ve kararlılıkla ilerlemediğini gösteriyor.