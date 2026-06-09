İklim krizinde döngüsel ekonominin yeri

Döngüsel ekonomi nedir?

Döngüsel ekonomi temelde çöpü ortadan kaldırmayı hedefleyen üretim ve tüketim modellerini ifade eder. Kirliliği azaltırken doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eden bu bütüncül ekonomik yaklaşım, ürünleri kullan-at mantığının aksine çöpe dönüşmeden başka bir ürünün ham maddesi olmak gibi mümkün olduğunca bulunduğu sistemin içinde tutmaya çalışır.

Döngüsel ekonominin temel ilkeleri

Döngüsel ekonominin temel üç ilkesi bulunuyor. Bunları; atık ve kirliliği ortadan kaldırmak, ürün ve malzemelerin dolaşımını sağlamak ve doğayı yeniden canlandırmak olarak sayabiliriz. Bu prensiplerin ortak noktası ise tasarım diyebiliriz. Çünkü var olan düzende kullandığımız çoğu şey lineer bir sistem için üretildiğinden bu, sadece çevreyi kirletmekle kalmıyor aynı zamanda biyoçeşitliliği de tehlikeye atıyor. Oysa döngüsel ekonomide kullanılan ürün sisteme geri dönecek şekilde modelleniyor.

Döngüsel ekonominin önemi

Döngüsel ekonomi sadece iklim çalışmaları için değil küresel anlamda da ekonomilerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Örneğin deri üretiminin çevresel zarara, döngüsel ekonominin yarattığı teknolojik ya da bitkisel bazlı alternatifler günümüzde dönüştürücü bir role sahip. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki döngüsel ekonomi doğa-insan etkileşiminde kaynakları her iki taraf için de gözeten önemli bir konuma sahip.