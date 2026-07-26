Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kars'ın çivisiz köşkü! Asırlar önce bu yöntemle inşa etmişler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanlarının arasında adeta zamana meydan okuyan tarihi Katerina Köşkü, havadan görüntülendi. Hiç çivi kullanılmadan inşa edilen ve mimarisiyle dikkat çeken köşk, doğal güzelliklerle birleşen eşsiz görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yıllardır atıl durumda bulunan tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması ise bölge halkının en büyük beklentileri arasında yer alıyor.

Kars'ın çivisiz köşkü! Asırlar önce bu yöntemle inşa etmişler

Rus Çarı II. Nikola döneminde av köşkü olarak inşa edilen ve halk arasında "Çar Nikola'nın Av Köşkü" olarak da bilinen tarihi yapı, Sarıkamış'ın yüksek rakımlı sarıçam ormanları içerisinde bulunuyor. Baltık mimarisinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterilen köşk, hiçbir metal çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle inşa edilmesiyle mimarlık tarihinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Kars ın çivisiz köşkü! Asırlar önce bu yöntemle inşa etmişler 1

Yıllara ve zorlu iklim şartlarına rağmen ayakta kalmayı başaran Katerina Köşkü, havadan çekilen görüntülerde yemyeşil sarıçam ormanlarının ortasında adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Özellikle yaz aylarında doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının ve tarih meraklılarının ilgisini çeken yapı, kış aylarında ise karla kaplanan doğasıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.

Kars ın çivisiz köşkü! Asırlar önce bu yöntemle inşa etmişler 2

"TURİZMİN GÖZDE NOKTASI OLABİLİR"

Uzun yıllardır sahipsiz kalan tarihi köşkün gerekli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. Katerina Köşkü'nün yalnızca Sarıkamış'ın değil, Kars'ın turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.

Kars ın çivisiz köşkü! Asırlar önce bu yöntemle inşa etmişler 3

"TARİH VE DOĞA AYNI NOKTADA BULUŞUYOR"

Bir yanda yüzlerce yıllık sarıçam ormanları, diğer yanda çivi kullanılmadan inşa edilen eşsiz mimarisiyle Katerina Köşkü, Sarıkamış'ın saklı hazineleri arasında gösteriliyor. Havadan görüntülenen tarihi yapı, hem mimari özellikleri hem de bulunduğu doğal ortamla ziyaretçilerine unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trakya'yı sarıya boyuyordu! Üstünden uçarak geçtiTrakya'yı sarıya boyuyordu! Üstünden uçarak geçti
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda şoke eden görüntüler! Araç üzerinde dans edip paylaştılarİzmir-Çeşme Otoyolu'nda şoke eden görüntüler! Araç üzerinde dans edip paylaştılar

Anahtar Kelimeler:
Kars Köşk İnşaat çivi rus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.