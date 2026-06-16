İklim krizinde Mavi Ekonomi'nin yeri

Mavi Ekonomi nedir?

Hem okyanusların ve kıyı alanlarının ekosistemini hem de ekonomiyi koruyup geliştiren Mavi Ekonomi; taşımacılıktan turizme değin suyla bağlantılı tüm sektörlerin sürdürülebilir şekilde çalışmasını hedefleyen ekonomik bir model. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde hasat edilmesinden dağıtılmasına kadar pek çok kolda faaliyet gösteren Mavi Ekonomi, mavi gıda sistemleri gibi çeşitli yöntemlerle gelecekte iklim, gıda ve tarım alanında en stratejik ekonomi modeli konumuna gelecek.

Mavi Ekonomi'nin amacı ne?

Temelde su ekosistemlerine karşı aşırı avlanmanın ve kirlilik gibi tehditleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Mavi Ekonomi, sadece biyolojik çeşitliliğini restore etmeyi ve geçimini deniz ve okyanuslardan karşılayan pek çok bölge için de gerek gıda gerek iş fırsatları bakımından güvence sağlamayı değil, dalga, akıntı ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sürdürülebilirlikte önemli bir rol oynuyor.

Mavi Ekonominin önemi

Dünya ticaretinin yaklaşık %80'inin deniz yoluyla gerçekleşmesi veya su ekosistemlerinin doğal bir karbon yutağı olarak karbondioksit emisyonlarının yaklaşık üçte birini emmesi gibi örnekler iklim krizinde Mavi Ekonom'inin en büyük tampon mekanizması olduğunun göstergelerinden sadece birkaçı. Bu nedenle su ekosistemlerini korumayı önceliklendirmek yalnızca dejenere olmuş alanları restore etmeyi değil aynı zamanda gelecekte sürdürülebilir bir dünya için hayati bir öneme sahip.