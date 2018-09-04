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İktidarsızlığın çaresi onda çıktı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada iktidarsızlık haplarından daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu.

İktidarsızlığın çaresi onda çıktı!

Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor.

zeytinyağı

Bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla.

Araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü artırmak için iktidarsızlık haplarına değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor.

Chrysohoou, "Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. İktidarsızlık hapları ise uzun vadeli bir çözüm değil; sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor.
Araştırmacılara göre zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.

cinsellik

Telegraph, araştırmayla ilgili 1990'larda Viagra'yı bulan ekipten Prof. Mike Wyllie'nin de görüşünü aldı.

'Toplumda hâlâ ilaca başvurma eğilimi baskın'

Mike Wyllie, rejim ve yaşam tarzındaki değişikliğin cinsel fonksiyonları da etkileyeceği yönündeki mesajın geçerli olduğunu söyledi.

Sertleşme bozukluklarının yaklaşık yüzde 80'inin kalp damar sağlığıyla ilintili olduğunu vurgulayan Wyllie, erkeklerin bu mesajı alacağındansa emin değil.

ilaç

Wyllie "Ne yazık ki toplumda halen ilaca başvurma eğilimi baskın çıkıyor. İnsanlar yaşam tarzlarını değiştirmeye yanaşmıyor" diyor.


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