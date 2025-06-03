İl dışı atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: MEB İl dışı atama sonuçları 2025 açıklandı mı? İl dışı atama sonuçlarını nereden öğrenebilirim? MEB İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB il dışı ihtiyaç listesi 2025 için tıkla

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmenler için düzenlediği isteğe bağlı iller arası yer değiştirme süreci tamamlandı. 28 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihlerinde MEBBİS üzerinden alınan başvuruların ardından atama sonuçları, 3 Haziran 2025’te adaylarla paylaşılacak.

Öğretmenler, sonuçları MEBBİS platformundan sorgulayabilirken, atama iptali için de önemli bir süreç başlıyor. Eş durumu gibi mazeretler nedeniyle atama iptali talep edilebilecek.

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB’in 2025 yılı iller arası yer değiştirme takvimine göre, başvurular 28 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden alındı. Atama işlemleri, kılavuzda belirtilen 12 ilde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 3 Haziran 2025’te açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Öğretmenler, atama sonuçlarını “mebbis.meb.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, özellikle eş durumu gibi mazeretler nedeniyle atama iptal talepleri gündeme geliyor. Eşlerin farklı illere atanması durumunda, öğretmenler 3-4 Haziran 2025 tarihlerinde MEBBİS sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak atama iptal talebinde bulunabilecek. Bu durumda, aile birliği mazeretine bağlı olarak yeni bir yer değiştirme başvurusu yapılabilecek.

Eğer eşlerden biri atanmış, diğeri atanmamışsa, atanan öğretmen yaz tatili mazeretine bağlı olarak ilişik kesme işlemini erteleyebilecek. Ayrıca, aile birliği mazeretiyle atama yapılamaması durumunda, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla, 6-8 Ağustos 2025 tarihlerinde MEBBİS üzerinden iptal başvurusu yapılabilecek. Atama kararnamesinin iptali ise 12 Ağustos 2025’te tamamlanacak.

MEB İL DIŞI İHTİYAÇ LİSTESİ 2025

Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvurularında en çok merak ettiği konuların başında, hangi illerde ve branşlarda kontenjan açıldığı geliyor.

MEB il dışı ihtiyaç listesi 2025, başvurularla eş zamanlı olarak “https://personel.meb.gov.tr/” adresi üzerinden sorgulanabilecek.