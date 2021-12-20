Il Divo grubu üyesi müzisyen Carlos Marin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle Manchester'daki Kraliyet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İspanyol şarkıcı Carlos Marin, durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Ancak çabalar sonuç vermedi ve Marin'in ölümü açıklandı.

17 yıldır 4 kişilik Il Divo grubunun üyesi olan İspanyol şarkıcıyı kaybeden grup arkadaşları David, Sebastien ve Urs yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları acıyı duyurdu.

YILBAŞI GECESİ SAHNE ALMAYI PLANLIYORDU

Marin hastalanmadan önce İngiltere turuna hazırlanan grup, İspanyol şarkıcının hastalanmasıyla turu iptal etmişti. Grup yılbaşı gecesi için İspanyol devlet televizyonu TVE'de sahne almayı planlıyordu.

Carlos Marin en son 6 Aralık günü grubu Il Divo ile birlikte Bath'de konser vermişti.

CARLOS MARIN KİMDİR?

Bariton olan Marin, 2003'te kurulan Il Divo'nun yıldızıydı. Grubun albümleri 30 milyondan fazla sattı. Türkiye'de de sevilen grup 'pop opera'nın öncüleri arasında yer aldı. 2 milyon konser bileti sattı.

Pavorotti'nin de içinde bulundğu 3 Tenor projesinden esinlenerek kurulan Il Divo grubu Simon Cowell tarafından hayata geçirilmişti.



