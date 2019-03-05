İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan yaptığı açıklamada "Kronik hastaların ilaç raporlarına yaklaşık 10 yıldır etken madde yazılıyor. Bunun çok olumlu faydaları görüldü. Aynı yöntemin reçetelerde de uygulanmasını hem eczacı hem hekim hem de SGK için yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eczacı Dursun İbili ise konuyla ilgili "Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor. Reçeteye ilaç ismi yerine etkin madde yazılması ilaçta marka takıntısını sona erdirir" dedi.

(AA)

