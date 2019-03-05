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İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri

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SAĞLIK  | 05.03.2019 09:07 | Son Güncelleme

Reçetelerde ilaç ismi yerine ilacın etken maddesinin yazılmasını talep eden eczacılar, bu sayede devletin ilaç harcamalarının en az yüzde 20 düşebileceğine dikkat çekti.

İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan yaptığı açıklamada "Kronik hastaların ilaç raporlarına yaklaşık 10 yıldır etken madde yazılıyor. Bunun çok olumlu faydaları görüldü. Aynı yöntemin reçetelerde de uygulanmasını hem eczacı hem hekim hem de SGK için yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eczacı Dursun İbili ise konuyla ilgili "Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor. Reçeteye ilaç ismi yerine etkin madde yazılması ilaçta marka takıntısını sona erdirir" dedi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
eczacılar kendi kârını düşünüyor
Çok olumlu sonuçları olur
KOSKOCA TC İLAÇ TANMI TASARRUF EDECEK ÇOK KOMİK ECZACILAR KENDİ İŞİNE BAKSIN EKONOMİDEN NE ANLARLAR HERKEZ İŞİİ YAPSIN
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