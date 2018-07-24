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İlaçla uyutulup soyulan Canan Hoşgör her şeyi açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Arkadaşı tarafından ilaçla uyutularak soyulan Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör, dolandırıcılık sürecini ilk kez anlattı. Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Canan Hoşgör, adım adım gaspın içine çekildiğini ve sanki bir filminde içinde gibi yaşadığını söyledi.

İlaçla uyutulup soyulan Canan Hoşgör her şeyi açıkladı!

Hamdi Alkan’ın eski eşi, Canan Hoşgör’ün, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E. tarafından kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarının çalındığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Canan Hoşgör, dolandırıcılık sürecini ilk kez, Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı.

İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...

ADIM ADIM GASPIN İÇİNE ÇEKİLDİM'
-Bakın o adı geçen Ayşe hanım bu olayı aylardır planlıyor. Benim bu para ile oraya gelmemi sağladı. Bana bir bankadan diğer bankaya taşımamı öneren kişi de Ayşe. Ben böyle bir parayla tesadüfen gitmedim. Bu organize bir suç, ben bu organize suçun, gaspın içine adım adım çekildim.

-Onu iki yıldır tanıyorum. Ben bu bayanla kişisel gelişim seminerinde tanıştım. Böyle bir yerde böyle bir insanın karşınıza çıkabileceğinizi tahmin edebilir misiniz? Gayet lüks elbiseler giyiyor, güzel ayakkabılar giyiyor, pahalı çantalar takıyor... Ben iki yıl boyunca bu kadınla arkadaş oldum görüştüm. Dertlerimizi paylaştık, eşi vefat etti iki hafta birlikte ağladık.

-İki yılda güven duygumu kazandı. Ben de onun tavsiyeleriyle paramı başka bankaya taşımaya karar verdim. Normalde sabah gidecektik bankaya, ofisinde beni oyaladı. Müdür yok, banka yoğun deyip beni akşama kadar oyaladı.

-O arada da bana uyuşturucuyu verdi kahvenin içinde elim kolum kalkmaz hale geldi. Yerimden kalkamadım. Dedi ‘sen çok kötüsün bana gidelim’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim.

'HALA PARAMI ALAMADIM'
-Ben kendimden geçtim, ama bayılmadım. Bu sırada aracımı park ettiğim yerde aracıma girilmiş aramalar yapılmış. Ben eve gidecek durumda değildim, benim orada kalmam sağlandı. Yoksa o kadar parayla kimsenin evinde kalmazdım ama yerimden kalkamadım. Şu an iki şüpheli de tutuklandı ama ben hala paramı alamadım.

'SANKİ BİR FİLMİN İÇİNDEYİM'
-Bu olaydan sonra Hamdi beni aradı ‘geçmiş olsun’ dedi. İnsanlara karşı olan güvenim bitti, çok enteresan şeyler yaşıyorum. Sanki bir filmin içindeyim gibi. Çok üzgünüm, çok sıkıntılıyım. Ailem, arkadaşlarım yanımda destek olmaya çalışıyorlar.

'POLİS BENİ İKNA ETTİ'
-Üzücü olan ise ben o gün canım arkadaşımla ben (Ayşe C.) soyulduğumuzu düşünürken polis ‘hayır’ dedi. ‘Canın arkadaşın soyulmadı, bak canın arkadaşın cüzdanını kullanıyor bize bunu çaldırdığını söylemişti’ dediler. Deliller buldular, önce beni ikna ettiler. Ben üç gün sonra şikâyetçi oldum. Uzun süre İnanmak istemedim. Ayşe C.’nin daha öncede cezaları var, ertelenmiş paraya çevrilmiş. Bir sürü mahkemeleri var.

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Anahtar Kelimeler:
canan hoşgör hamdi alkan

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