İlaçla uyutulup soyulan Canan Hoşgör her şeyi açıkladı!

Hamdi Alkan’ın eski eşi, Canan Hoşgör’ün, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E. tarafından kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarının çalındığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Canan Hoşgör, dolandırıcılık sürecini ilk kez, Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı.

İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...

ADIM ADIM GASPIN İÇİNE ÇEKİLDİM'

-Bakın o adı geçen Ayşe hanım bu olayı aylardır planlıyor. Benim bu para ile oraya gelmemi sağladı. Bana bir bankadan diğer bankaya taşımamı öneren kişi de Ayşe. Ben böyle bir parayla tesadüfen gitmedim. Bu organize bir suç, ben bu organize suçun, gaspın içine adım adım çekildim.

-Onu iki yıldır tanıyorum. Ben bu bayanla kişisel gelişim seminerinde tanıştım. Böyle bir yerde böyle bir insanın karşınıza çıkabileceğinizi tahmin edebilir misiniz? Gayet lüks elbiseler giyiyor, güzel ayakkabılar giyiyor, pahalı çantalar takıyor... Ben iki yıl boyunca bu kadınla arkadaş oldum görüştüm. Dertlerimizi paylaştık, eşi vefat etti iki hafta birlikte ağladık.