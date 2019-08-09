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İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bir milyonerin, nişanlısının sadakatini doğrulayabilecek ‘profesyonel bir baştan çıkarıcı' aradığını duyurduğu öğrenildi.

İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!

Lüks ürünler pazarlama platformu HushHush’ın müşterisi olan bir milyoner, nişanlısının sadakatini doğrulayabilecek ‘profesyonel bir baştan çıkarıcı' aradığını duyurdu.

NİŞANLISININ SERGİLEDİĞİ TAVIRLAR ONU BUNA İTTİ

Adının açıklanmasını istemeyen bu kişiyi şüphelendirerek bu adıma iten şey, nişanlısının düğün yapma konusunda aceleci davranması ve kesinlikle evlilik anlaşmasına karşı çıkması oldu.

UZUN SÜREDİR HAYATININ BAHARINDA DEĞİL

Uzun süredir ‘hayatının baharında’ olmadığını vurgulayan ilan sahibi, daha önce sadece parasına ilgi duyan kadınlarla birlikte olduğunu, bu nedenle şimdiki nişanlısının niyetinde samimi olup olmadığını anlamasının önemli olduğunu ifade etti.

100 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

‘Baştan çıkaran’ rolüne girecek olan kişinin 15 bin sterlin (yaklaşık 100 bin TL) nakit para ile ödüllendirileceği, ayrıca lüks konutlar ve pahalı arabalar kullanacağı ve özel masrafları için ek harçlığı olacağı belirtildi.

İYİ BİR DIŞ GÖRÜNÜŞE SAHİP OLMASI ŞART

İlan sahibi, bu göreve aday olan kişinin fiziki olarak iyi formda ve iyi bir dış görünüme sahip olması gerektiğini de ekledi.

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